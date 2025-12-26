Всі побачили слабкість Трампа: яку роль тепер може перетягнути на себе Китай

Дональд Трамп запровадив проти Китаю доволі жорсткі економічні заходи, зокрема, високі тарифи. Щодо Європи президент США також веде достатньо жорстку політику. Проте ця ситуація може обернутися проти США.

Екссекретар польської делегації в парламенті НАТО Пьотр Кульпа розповів 24 Каналу, як Китай та Європа можуть знайти спільну мову щодо врегулювання російсько-української війни. Він припустив, у якій ситуації тоді опиниться Дональд Трамп.

До теми "Прекрасний новий світ": Трамп пропонує Китаю та Росії поділити сфери впливу, – Axios

Як Трамп може програти у геополітичній грі з Китаєм та Європою?

Кульпа пояснив, що Трамп намагався діяти силою проти Китаю, зокрема, запроваджувати тарифи, але це ні до чого не призвело.

Оскільки Трамп проявив слабкість, то ініціатива переходить до Китаю, адже усім зрозуміло, що мир може бути встановлений як результат співпраці Вашингтону з Пекіном. І Китай може дати згоду зупинити цю війну,

– зауважив він.

Проте, на його думку, може з'явитися новий чинник – тиск з боку Європи. Тому що візит Еммануеля Макрона у Пекін показав, що можна теоретично уявити варіант встановлення миру через співпрацю Європи та Китаю.

Європа може компенсувати Китаю те, чого його позбавили США, – доступ до ринків, зняття з порядку денного політики, спрямованої на ізоляцію Пекіна.

Оскільки Трамп виключає Європу та Україну зі світових процесів, то можна припустити гіпотетичний варіант геополітичної гри без участі Сполучених Штатів,

– зазначив екссекретар польської делегації в парламенті НАТО.

Сам ризик появи такого варіанту, як відзначив він, ставить на місце Вашингтон і дуже сильно обмежує маневровість Трампа. Він так і не запровадив сильні заходи проти Росії. Наразі вона отримує найсильніші удари через санкції, які були введені набагато раніше об'єктивного падіння попиту на нафту, та атаки України по російській території. Цей чинник є найпотужнішим.

У підсумку є ситуація, у якій хазяїном цієї війни є Сі Цзіньпін, який, якщо отримає достатньо сильну компенсацію, може дати згоду на те, щоб зупинити цю війну,

– наголосив Пьотр Кульпа.

Росія у геополітичному сенсі її програла, як вважає він, та втратила можливість впливати на будь-що. Вона є заручником і змушена вести війну, щоб Путін та його оточення не розірвали через те, що вони, зокрема, продають золото нижче собівартості та мають колоніальні відносини з Китаєм.

Зверніть увагу! На думку експерта-міжнародника Олександра Демченка, на переговори у Москві між делегаціями США та Росії 2 грудня міг сильно вплинути Китай. Тоді сторони ні до чого не домовилися, і настрій цієї зустрічі, за словами Демченка, змінився ще за кілька годин до її початку. Пекін, впевнений журналіст, "міг зірвати значну частину переговорів та змінив порядок денний у діалозі Москви та Вашингтона".

Все це демонструє масштаб змін, які відбуваються. І Трамп, який ще нещодавно наголошував, що у Володимира Зеленського немає козирів, сам опинився, за словами Кульпи, під тиском гри, з якої він може бути виключений.

Як Китай може вплинути на закінчення війни в Україні?