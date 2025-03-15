США планують посилити правила в'їзду для громадян 43 країн: у списку є Росія та Білорусь

Адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає можливість посилити правила в'їзду в країну для громадян з 43 держав. Ці обмеження будуть жорсткішими, ніж за першої каденції Трампа.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The New York Times.

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Трамп обмежить в'їзд для росіян і білорусів

Так, видання показало таблицю із трьома категоріями держав – "червоною", "помаранчевою" та "жовтою". Громадянам "червоних" країн в'їзд у Сполучені Штати буде заборонений повністю. Це Афганістан, Бутан, Куба, Іран, Лівія, Північна Корея, Сомалі, Судан, Сирія, Венесуела та Ємен.

Щодо "помаранчевих" країн, то їх громадяни буду різко обмежені у візах. В'їзд може бути дозволений "заможним діловим мандрівникам" з цих країн, але не особам, які подорожують імміграційними або туристичними візами. Громадяни з цього списку також пройдуть обов’язкову особисту співбесіду для отримання візи. До нього увійшли Білорусь, Еритрея, Гаїті, Лаос, М'янма, Пакистан, Росія, Сьєрра-Леоне, Південний Судан і Туркменістан.

Стосовно "жовтих" країн, то їм дадуть 60 діб на розв'язання проблем, які викликають тривогу у США. У разі невиконання вимог країну можуть перемістити до іншого списку: тобто заборонити в'їзд або обмежити візи.

Як пише NYT, після вступу на посаду Трамп дав Держдепартаменту 60 днів на завершення звіту для Білого дому з цим списком, тобто, він має бути готовий наступного тижня. До слова, раніше Трамп пригрозив Росії руйнівними наслідками.