Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The New York Times.

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Трамп ограничит въезд для россиян и белорусов

Так, издание показало таблицу с тремя категориями государств – "красной", "оранжевой" и "желтой". Гражданам "красных" стран въезд в Соединенные Штаты будет запрещен полностью. Это Афганистан, Бутан, Куба, Иран, Ливия, Северная Корея, Сомали, Судан, Сирия, Венесуэла и Йемен.

Что касается "оранжевых" стран, то их граждане буду резко ограничены в визах. Въезд может быть разрешен "состоятельным деловым путешественникам" из этих стран, но не лицам, которые путешествуют по иммиграционным или туристическим визам. Граждане из этого списка также пройдут обязательное личное собеседование для получения визы. В него вошли Беларусь, Эритрея, Гаити, Лаос, Мьянма, Пакистан, Россия, Сьерра-Леоне, Южный Судан и Туркменистан.

Относительно "желтых" стран, то им дадут 60 суток на решение проблем, которые вызывают тревогу в США. В случае невыполнения требований страну могут переместить в другой список: то есть запретить въезд или ограничить визы.

Как пишет NYT, после вступления в должность Трамп дал Госдепартаменту 60 дней на завершение отчета для Белого дома с этим списком, то есть, он должен быть готов на следующей неделе. К слову, ранее Трамп пригрозил России разрушительными последствиями.