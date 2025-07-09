Трамп може передати Україні додаткову систему Patriot, – WSJ

Президент США Дональд Трамп розглядає шляхи відновлення військової допомоги Києву. Серед можливих варіантів допомоги – посилення української ППО додатковою системою Patriot.

Американські посадовці зазначають, що він дав таку обіцянку. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Wall Street Journal.

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США можуть передати Україні ще один Patriot

Трамп заявив, що США повинні надати Україні зброю, щоб та могла себе захистити. Після цієї заяви, за словами американських посадовців, він пообіцяв, що розгляне надання Україні системи Patriot.

Досліджуються також можливості передачі таких систем Україні від третіх країн.

Водночас в адміністрації Трампа не уточнюють, який повний список озброєння планується передати Україні. За даними видання, Білий дім звернувся до Пентагону з проханням підготувати й інші варіанти додаткового озброєння.

На початку липня стало відомо, що США зупинили постачання певного озброєння Україні, причому ще того, передачу якого затвердила попередня адміністрація. Зокрема йдеться про ракети до систем ППО та високоточні типи боєприпасів.

Білий дім тоді пояснив це тим, що поставки зупинили усім, а не лише Україні. Причиною такого рішення є нібито виснаження запасів зброї у самих Сполучених Штатах. Як писав The Guardian, США зіткнулися з нестачею ракет для ЗРК Patriot.