Після російсько-американського саміту Трамп передав Зеленському деякі вимоги Путіна. Зокрема, російський диктатор вимагає отримати весь Донбас.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Bloomberg. При цьому Трамп наголосив, що Україна має сама вирішувати, що робити зі своїми землями.

Дивіться також "Виграв час і нічим не поступився": що пишуть ЗМІ про зустріч Путіна і Трампа

Які територіальні вимоги Путіна?

Російський президент так і не готовий до поступок щодо припинення війни в Україні.

Анонімні джерела Bloomberg повідомили, що в Європі турбуються, що Трамп, який хоче якнайшвидше укласти мирну угоду, тиснутиме на Зеленського, аби той пішов на територіальні поступки.

У New York Times додали, що президент США передав вимоги Путіна й іншим європейським лідерам. При цьому він наголосив, що мир в Україні може настати дуже швидко, якщо Київ віддасть Донбас Росії.

Джерела видання кажуть, що в обмін на це Путін запропонував припинення вогню на фронті, а також погодився письмово пообіцяти більше не нападати на Україну та Європу загалом.

До слова, видання Axios також писало, що російський диктатор вимагає Донбас в обмін на замороження бойових дій в Запорізькій та Херсонській області.