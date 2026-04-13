Трамп помилився щодо Орбана: як цим може скористатися Європейський Союз

Дональд Трамп зазнав чергової геополітичної поразки, адже його підтримка прем'єра Угорщини та очільника партії "Фідес" Віктора Орбана на виборах не спрацювала. І це неодмінно матиме наслідки на ставлення до нього і всередині країни, і далеко за її межами.

Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок розповів 24 Каналу, що підтримка Орбана з боку особисто Трампа та приїзд до Угорщини віцепрезидента США Джей Ді Венса тільки нашкодило, адже протести проти лідера "Фідес" в країні посилилися. Це свідчить про те, що політика Трампа більше не сприймається навіть доволі консервативною Угорщиною.

Як поразка Орбана може вплинути на політичну долю Трампа?

"Для Трампа це суттєва політична поразка. Він навіть відмовився коментувати запитання журналістів щодо провалу Орбана, а просто відвернувся і пішов геть. Це означає, що Трамп замовчуватиме цю тему", – пояснив керівник Центру громадської аналітики "Вежа".

Зверніть увагу! Видання Politico зазначає, що поразка Віктора Орбана на виборах в Угорщині стала ударом для Дональда Трампа, адже він та його адміністрація активно підтримували очільника партії "Фідес". Видання пише, що США фактично втручалися у вибори в Угорщині, водночас звинувачуючи у подібних вчинках Євросоюз та Україну. Крім того, перемога партії Петера Мадяра є поразкою й Кремля, адже він втратив цінного союзника в особі Віктора Орбана.

Для Євросоюзу фіаско Трампа в Угорщині призведе до послаблення його позицій в Європі та посилення протистояння із ним, зокрема і щодо близькосхідного конфлікту. Європейські країни, за його словами, вже наголошують, що не підтримуватимуть блокування Ормузької протоки.

Це відкриває нову сторінку політичного майбутнього Трампа, адже все гучніше лунають голоси про те, що проти нього може розпочатися процедура імпічменту. А історія з Орбаном лише нашкодила Трампу, а його самовпевненість і самозакоханість пришвидшать його політичну смерть. Питання навіть у тому, чи досидить він у кріслі президента до завершення своєї каденції,

– припустив Валерій Клочок.

Також поширюється думка, що Трамп планував використати Орбана для розвалу Євросоюзу. До того ж він озвучував цей намір ще під час виборчої кампанії у 2024 році.

Однак складно заходити з такими правилами невігластва у велику політику, як це робить Трамп, тому що система його просто з'їсть. В цьому сенсі послідовна стратегія європейців щодо послаблення політичних позицій Трампа після скандалу з Володимиром Зеленським в Овальному кабінеті спрацювала,

– підкреслив керівник Центру громадської аналітики "Вежа".

Водночас Україна, на його думку, заплатила за це дуже високу ціну, адже ми досі продовжуємо спротив російської агресії, зокрема в інтересах Європи. Тому що для неї важливо відтермінувати можливі загрози. Також європейці дуже вправно маніпулюють наданням або притриманням фінансової допомоги.

Європейці чудово розуміли, що процеси, які намагався запустити Трамп, можуть їм серйозно нашкодити. І попри всі перешкоди Європейському Союзу вдалося зберегти єдність. А нині для нього відкриваються нові можливості повністю похоронити Трампа та запобігти руйнуванню ЄС.

Як США підтримували Віктора Орбана під час виборів?