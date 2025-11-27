Трамп підтримує поступки щодо територій України, бо вважає, що Росія і так їх захопить
- Президент США Дональд Трамп вважає, що Україна може втратити частину своїх територій, оскільки Росія все одно їх захопить.
- Трамп пропонував мирний план з 28 пунктів, що передбачає визнання окупованих територій російськими.
Президент США Дональд Трамп, імовірно, вважає, що Україна все одно віддасть Росії ті території, які були записані в мирному плані. Мовляв, фронт все одно рухається в тому напрямку й за деякий час ворог все одно захопить ті частини областей.
Про це пише 24 Канал з посиланням на коментар Трампа для журналістів.
Що сказав Трамп про поступки українськими територіями?
На питання про те, чи не занадто багато території України може перейти Росії у випадку укладання мирної угоди, якщо діяти за початковим мирним планом з 28 пунктів, Трамп відповів що Росія все одно матиме успіхи саме на тих ділянках. Тому втрати, які є в обох сторін, на думку американського президента, не варті того.
Дивіться, як все йде: якщо поглянути, все рухається в одному напрямку. Тож у підсумку ця земля в найближчі кілька місяців може і так бути захоплена Росією. Тож чи хочете ви воювати і втратити ще 50 – 60 тисяч людей? Або хочете зробити щось зараз?
– зазначив Дональд Трамп.
Натомість як пише The Washington Post, у Росії навіть попри втрати хочуть продовжувати війну. Аналітики зазначають, що Володимир Путін відчуває слабкість США і Європи та бачить, що українські війська виснажуються. Так колишній російський дипломат Борис Бондаєв, підкреслює, що для російського диктатора будь-які проблеми виправдовуються можливістю відновити статус Росії як світової держави.
Російський диктатор спостерігає за деякими "успішними діями" своєї армії на фронті й тому вірить у неодмінну перемогу Москви. Водночас західні військові аналітикине очікують від окупантів якогось приголомшливого наступу.
Що відомо про пункт мирного плану Трампа щодо передачі Росії українських територій?
Дональд Трамп запропонував "мирний план" з 28 пунктів, розроблений у співпраці з посланцем Путіна, що передбачає визнання окупованих територій російськими. Військовослужбовець ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко в ефірі 24 Каналу зазнчив, що такі ідеї матимуть негативні наслідки безпосередньо для України.
За планом Трампа Україна має відмовитися від боротьби за землі та від вступу до НАТО. Це може зробити й так напружену ситуацію з окупованими територіями більш вразливою.
Як зазначив президент Володимир Зеленський, запропонований Сполученими Штатами мирний план для України означає життя без свободи, гідності та справедливості, бо Вашингтон, імовірно, більше хоче підтримувати Росію.