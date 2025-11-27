Укр Рус
Геополітика Америка Трамп підтримує поступки щодо територій України, бо вважає, що Росія і так їх захопить
27 листопада, 02:59
3

Трамп підтримує поступки щодо територій України, бо вважає, що Росія і так їх захопить

Дар'я Смородська
Основні тези
  • Президент США Дональд Трамп вважає, що Україна може втратити частину своїх територій, оскільки Росія все одно їх захопить.
  • Трамп пропонував мирний план з 28 пунктів, що передбачає визнання окупованих територій російськими.

Президент США Дональд Трамп, імовірно, вважає, що Україна все одно віддасть Росії ті території, які були записані в мирному плані. Мовляв, фронт все одно рухається в тому напрямку й за деякий час ворог все одно захопить ті частини областей.

Про це пише 24 Канал з посиланням на коментар Трампа для журналістів.

Дивіться також Мирний план США: чи є 28 пунктів планом капітуляції України та чи варто на це погоджуватися

Що сказав Трамп про поступки українськими територіями?

На питання про те, чи не занадто багато території України може перейти Росії у випадку укладання мирної угоди, якщо діяти за початковим мирним планом з 28 пунктів, Трамп відповів що Росія все одно матиме успіхи саме на тих ділянках. Тому втрати, які є в обох сторін, на думку американського президента, не варті того.

Дивіться, як все йде: якщо поглянути, все рухається в одному напрямку. Тож у підсумку ця земля в найближчі кілька місяців може і так бути захоплена Росією. Тож чи хочете ви воювати і втратити ще 50 – 60 тисяч людей? Або хочете зробити щось зараз? 
– зазначив Дональд Трамп.

Натомість як пише The Washington Post, у Росії навіть попри втрати хочуть продовжувати війну. Аналітики зазначають, що Володимир Путін відчуває слабкість США і Європи та бачить, що українські війська виснажуються. Так колишній російський дипломат Борис Бондаєв, підкреслює, що для російського диктатора будь-які проблеми виправдовуються можливістю відновити статус Росії як світової держави.

Російський диктатор спостерігає за деякими "успішними діями" своєї армії на фронті й тому вірить у неодмінну перемогу Москви. Водночас західні військові аналітикине очікують від окупантів якогось приголомшливого наступу.

Що відомо про пункт мирного плану Трампа щодо передачі Росії українських територій?

  • Дональд Трамп запропонував "мирний план" з 28 пунктів, розроблений у співпраці з посланцем Путіна, що передбачає визнання окупованих територій російськими. Військовослужбовець ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко в ефірі 24 Каналу зазнчив, що такі ідеї матимуть негативні наслідки безпосередньо для України.

  • За планом Трампа Україна має відмовитися від боротьби за землі та від вступу до НАТО. Це може зробити й так напружену ситуацію з окупованими територіями більш вразливою.

  • Як зазначив президент Володимир Зеленський, запропонований Сполученими Штатами мирний план для України означає життя без свободи, гідності та справедливості, бо Вашингтон, імовірно, більше хоче підтримувати Росію.