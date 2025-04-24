Трамп хоче наслідувати Путіна і керувати США у стилі російського диктатора, – Sky News

Колишня радниця Трампа з національної безпеки Фіона Гілл заявила, що президент США хоче наслідувати російського лідера. Крім того, Дональд Трамп прагне покращити відносини США з Росією.

Про політичні амбіції Трампа розповіла Фіона Гілл в інтерв'ю Sky News, пише 24 Канал.

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Як Трамп хоче керувати Сполученими Штатами

Фіона Гілл була заступницею помічника президента і старшою директоркою з питань Європи та Росії в Раді національної безпеки США за президентства Дональда Трампа з 2017 по 2019 рік під час його першої каденції в Білому домі. Вона вважає, що президент Сполучених Штатів хоче наслідувати Путіна та зміцнити відносини з Росією.

Гілл заявила, що Трамп та Путін поділяють погляди на світ. Для них він "розділений між Росією, США та Китаєм – трьома великими державами з чіткими сферами впливу".

Ми вперше маємо президента США, який хоче наслідувати російського лідера, який керує своєю країною згори вниз, без жодних стримувань і противаг,

– підкреслила Гілл.

За словами колишньої радниці Трампа, він хотів "упорядкувати, нормалізувати й перезавантажити" відносини між США та Росією. Вона додала, що це абсолютно очевидно та "було зрозуміло ще з першої каденції", коли Трамп хотів сісти за стіл переговорів із Путіним та вирішити всі труднощі у двосторонніх відносинах.

Також Гілл наголосила, що Трамп хоче припинити підтримувати Україну. Він планує змусити Європу бути відповідальною за свою безпеку та зменшити у цьому роль Вашингтона.

Нагадаємо, що Дональд Трамп заявив про готовність зустрітися з Владіміром Путіним. Президент США припустив, що може зустрітися з очільником Кремля після своєї поїздки до Саудівської Аравії – у травні.