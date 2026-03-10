Росіяни зарано зраділи: що насправді потрібно зараз Трампу від Путіна

Уперше з грудня 2025 року Дональд Трамп поговорив по телефону з Володимиром Путіним. Після цієї розмови американський лідер розповів, що хоче побачити конкретні дії з боку Росії.

Однак президент США не уточнив, яких саме рішень чекає від Кремля. Спеціально для 24 Каналу експерти розкрили, через що Трамп раптово подзвонив Путіну та які наслідки можуть бути.

Як Трамп "допоміг" Путіну?

Ексчлен парламенту НАТО Пьотр Кульпа зауважив, що операція США проти Ірану спричинила зростання цін на нафту, що дозволяє Росії поповнювати свій бюджет. Тож в інтересах Кремля, якщо війна на Близькому Сході триватиме довго. І це створює суперечність між нею та Китаєм, оскільки той прагне якнайшвидшого її завершення.

Трамп фактично кинув "рятівне коло" Путіну. Зростання нафтових доходів дозволить Росії далі фінансувати війну, хоча всі прогнози про виснаження її економіки будувалися на умові, що війни на Близькому Сході не буде,

– зазначив Кульпа.

Також ця війна ускладнює переговори Трампа із Сі Цзіньпіном. Адже, за його словами, війна США проти Ірану зміцнює американські позиції, відрізаючи Китай від енергоресурсів та ринків. Вашингтон так дає сигнал Пекіну, що енергоресурси будуть доступні лише на американських умовах.

Тож, додав Кульпа, Китай мусить вирішити, що для нього вигідніше. Якщо ж Трамп і Сі Цзіньпін таки зустрінуться – з'являється шанс, що обидві війни будуть призупинені.

Для чого Трамп раптово подзвонив Путіну?

Політолог, президент аналітичного центру "Політика" Олег Лісний припускає, що розмову Трампа з Путіним спричинив іранський кейс. Цей дзвінок може свідчити про те, що в ситуації, яка складається у зв'язку з операцією в Ірані, загалом не все так добре, як хотів би Трамп.

Адже, за його словами, ціни на нафту коливаються в бік зростання. І хоч президент США обіцяв, що це ненадовго. Проте, ймовірно, все може затягнутися.

Політолог не бачить нічого неочікуваного у тому, що Трамп укотре назвав розмову з Путіним прекрасною. На відміну від диктаторів, яких президент США вбиває або засуджує, до глави Кремля у нього претензій немає.

А те, що Трамп щоразу повторює, що не розуміє причини ненависті між Зеленським і Путіним, свідчить про те, що у нього дуже великі проблеми з емпатією. Адже це ж не просто так виникло: безліч жертв, зламаних доль, зруйнованих будинків, інфраструктури – все це спричинив Путін в Україні.

Я вважаю, що Трамп знову йде не в той бік, а Путін може отримувати зиски,

– сказав політолог.

Ба більше, Трамп воліє не помічати того, що Росія так чи інакше є учасником конфлікту на Близькому Сході, допомагаючи Ірану. Тому вона аж ніяк не може бути посередником у цьому питанні. Натомість президент США заговорив про тимчасове знаття санкцій з Росії. Й усе це, на думку політолога, дуже погано закінчиться.

Що Трамп міг вимагати від Путіна?

Політтехнолог Тарас Загородній нагадав, що росіяни ще раніше намагалися "продати" Трампу посередництво у конфлікті з Тегераном. Але після того, як почалася американська операція проти Ірану, таке посередництво Сполученим Штатам узагалі не потрібне.

На його думку, під час розмови порушувалося питання щодо надання Росією розвідувальних даних Ірану для атак на американські сили на Близькому Сході, про що був витік. І це тисне на Трампа, як би він не вдавав, що нічого не відбувається.

Бо, пояснив він, якщо президент США не відреагує на такі дії Москви, то смерть американських громадян від іранських ударів стане вже його відповідальністю. Ймовірно також, що завдяки російським розвідданим Іран завдає ударів по країнах Перської затоки, що також неприємно для Трампа.

Важливо! За даними західних ЗМІ, Росія надає Ірану координати американських військових об'єктів, зокрема кораблів та літаків. Завдяки такій інформації, іранці можуть точніше бити по силах США на Близькому Сході, тому що їхні можливості були частково ослаблені.

Тож президент США міг сказати Путіну, щоб Росія припинила надавати відповідну допомогу Ірану.

Після того, як трохи піднялася ціна на нафту, росіяни подумали, що все у них вже буде гаразд. Думаю, що далеко не все гаразд буде,

– заявив Загородній.

Він також упевнений, що Путін вкотре звертався до Трампа з тим, щоб США припинили продавати Україні зброю та зняли санкції з Росії.

Як Трамп може притиснути Путіна?

Тарас Загородній зазначив, що США мають багато можливостей, як натиснути на Кремль. Проте вони не хочуть одразу йти на ризик, тому що Росія є ядерною державою.

Якби США захотіли, то могли б натиснути на Росію, наприклад, оголосити її спонсором тероризму, й це був би дуже важкий удар по Кремлю,

– сказав політолог.

Крім того, за його словами, Вашингтон може допомогти європейцям у Данських протоках зупиняти судна російського тіньового флоту, якщо вони самі не можуть із цим упоратися.

Тож за бажання США можуть застосувати серйозні інструменти впливу на Кремль.

