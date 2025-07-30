Американський міністр фінансів Скотт Бессент висунув Китаю попередження. Мовляв, не можна і далі підтримувати війну Володимира Путіна, яку той розпочав проти України. Він пригрозив стовідсотковими митами, якщо Пекін не припинить це.

Цікаво, що така заява прозвучала під час переговорів між Китаєм та США для продовження тарифного перемир'я. Директор Центру міжнародних досліджень Володимир Дубовик розповів 24 Каналу, що це типова політика Дональда Трампа у сфері мир.

До теми "Ніхто від цього не виграє": у Китаї внутрішній розкол через війну в Україні, – Foreign Affairs

Хто у Китаї може постраждати через підтримку Росії?

Американський президент робить постійно нові заяви: то уводить тарифи, то прибирає їх. Хтось бачить це як хаос, проте, на думку Володимира Дубовика, Трамп вважає таку тактику своєю майстерністю.

Таким чином він тримає всіх у напрузі, але водночас вся увага на ньому,

– сказав директор Центру міжнародних досліджень.

Спрогнозувати, якими будуть тарифи та вторинні санкції від США, поки складно, проте це, ймовірно, не зачепить весь Китай.

Американські санкції можуть стосуватись лише тих підприємств, які постачають певні типи товарів до Росії.

Зазначимо, що Китай демонструє підтримку Росії у війні проти України, однак усередині китайської еліти триває боротьба. Як пояснив Іван Ус, головний консультант НІСД, частина китайських політиків схиляється до збереження союзу з Москвою, тоді як інші закликають орієнтуватися на співпрацю з Заходом заради економічних вигод. Якщо останні здобудуть більший вплив, це може мати серйозні наслідки для Росії.