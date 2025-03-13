Я можу укладати фінансові угоди, які погано впливають на Росію, – Трамп

Дональд Трамп нещодавно різко змінив риторику та пішов на зближення з Росією. Водночас він зазначив, що може укласти економічно не вигідні для Росії угоди.

Президент США Дональд Трамп зробив заяву щодо Росії. Про це пише 24 Канал із посиланням на допис у соцмережі Х.

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Трамп погрожує Росії

Чинний президент США пояснив, що може вжити щодо Росії фінансових заходів, які були б руйнівними для агресорки.

Я можу укладати фінансові угоди, які є поганими для Росії,

– сказав він.

Ця заява відбулась на тлі того, що Росії відправились представники США, щоб обговорити можливе майбутнє 30-денне припинення вогню. Раніше на це погодилась Україна, але тільки у випадку, якщо Росія теж буде виконувати умови.

Трамп раніше погрожував Кремлю санкціями, проте його риторика нещодавно круто розвернулась. Це сталось після першого раунду перемовин між делегаціями Росії та США 18 лютого 2025 року.

Україна змогла відновити перемовини із США після скандалу між президентами у Овальному кабінеті.

