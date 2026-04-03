"Здійснює мрії Росії та Китаю": республіканці розкритикували Трампа за рішення вийти з НАТО
- Республіканці критикують Трампа за заяву про можливий вихід з НАТО, вважаючи це підривом національної безпеки США.
- Сенатори наголошують на важливості НАТО для Америки, особливо після підтримки під час терактів 11 вересня, і стверджують, що вихід сприятиме планам Росії та Китаю.
Республіканці обурились заявою Трампа щодо можливості вийти з НАТО. Сенатори вважають, що таке рішення підриває національні інтереси безпеки Америки та грає на руку Китаю та Росії.
Про це пише видання The Guardian.
Як сенатори реагують на можливість США вийти з НАТО?
У четвер, 2 квітня, сенатор-республіканець висловив підтримку НАТО, розділивши думку Мітча Макконнелла та демократів.
НАТО підтримувало Америку, коли на нас напали, і прийшло нам на допомогу після терактів 11 вересня. Їхні солдати воювали і гинули разом з нашими військами в Афганістані,
– сказали республіканець Том Тілліс і демократка Жанна Шахін.
Ба більше, вони наголосили, що будь-який президент, який має на меті вийти з НАТО, сприяє планам Росії та Китаю, підриваючи національні інтереси та безпеку США.
Днем раніше колишній лідер республіканців Макконнелл разом із демократом Крісом Кунсом зробили спільну заяву, у якій підкреслили, що Штати не повинні легковажно ставитись до жертв військ НАТО в Афганістані та Іраку і до готовності союзників повторити їх у майбутньому.
За словами сенаторів, суперечки в Альянсі існують давно, але безпека Штатів залежить від сильного та єдиного НАТО. В інтересах США, кажуть, щоб усі союзники підтримували цю єдність.
Нагадаємо, що Трамп уже тривалий час критикує трансатлантичний альянс і не погоджував з ним спільні дії з Ізраїлем у кампанії проти Ірану. Крім того, він не скористався статтею 5 договору НАТО, яка передбачає спільний захист країн-членів у разі нападу на будь-яку з них у Європі чи Північній Америці.
Які заяви щодо НАТО зробив Трамп?
Дням американський лідер заявив, що США серйозно розглядає можливість виходу із НАТО, оскільки країни-союзники відмовились підтримати військові дії США та Ізраїлю проти Ірану.
Трамп додав, що невдовзі публічно виступить й висловить своє ставлення до НАТО.
Також, за його словами, питання членства США в НАТО "не підлягає повторному розгляду", а сам він ніколи не був "під впливом Альянсу".
Раніше державний секретар США Марко Рубіо висловлювався щодо бездіяльності НАТО.