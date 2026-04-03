Геополітика Америка "Здійснює мрії Росії та Китаю": республіканці розкритикували Трампа за рішення вийти з НАТО
3 квітня, 11:00
"Здійснює мрії Росії та Китаю": республіканці розкритикували Трампа за рішення вийти з НАТО

Діана Подзігун
Основні тези
  • Республіканці критикують Трампа за заяву про можливий вихід з НАТО, вважаючи це підривом національної безпеки США.
  • Сенатори наголошують на важливості НАТО для Америки, особливо після підтримки під час терактів 11 вересня, і стверджують, що вихід сприятиме планам Росії та Китаю.

Республіканці обурились заявою Трампа щодо можливості вийти з НАТО. Сенатори вважають, що таке рішення підриває національні інтереси безпеки Америки та грає на руку Китаю та Росії.

Про це пише видання The Guardian.

Як сенатори реагують на можливість США вийти з НАТО?

У четвер, 2 квітня, сенатор-республіканець висловив підтримку НАТО, розділивши думку Мітча Макконнелла та демократів. 

НАТО підтримувало Америку, коли на нас напали, і прийшло нам на допомогу після терактів 11 вересня. Їхні солдати воювали і гинули разом з нашими військами в Афганістані,
 – сказали республіканець Том Тілліс і демократка Жанна Шахін.

Ба більше, вони наголосили, що будь-який президент, який має на меті вийти з НАТО, сприяє планам Росії та Китаю, підриваючи національні інтереси та безпеку США.

Днем раніше колишній лідер республіканців Макконнелл разом із демократом Крісом Кунсом зробили спільну заяву, у якій підкреслили, що Штати не повинні легковажно ставитись до жертв військ НАТО в Афганістані та Іраку і до готовності союзників повторити їх у майбутньому.

За словами сенаторів, суперечки в Альянсі існують давно, але безпека Штатів залежить від сильного та єдиного НАТО. В інтересах США, кажуть, щоб усі союзники підтримували цю єдність.

Нагадаємо, що Трамп уже тривалий час критикує трансатлантичний альянс і не погоджував з ним спільні дії з Ізраїлем у кампанії проти Ірану. Крім того, він не скористався статтею 5 договору НАТО, яка передбачає спільний захист країн-членів у разі нападу на будь-яку з них у Європі чи Північній Америці.

Які заяви щодо НАТО зробив Трамп?

  • Дням американський лідер заявив, що США серйозно розглядає можливість виходу із НАТО, оскільки країни-союзники відмовились підтримати військові дії США та Ізраїлю проти Ірану.

  • Трамп додав, що невдовзі публічно виступить й висловить своє ставлення до НАТО. 

  • Також, за його словами, питання членства США в НАТО "не підлягає повторному розгляду", а сам він ніколи не був "під впливом Альянсу".

  • Раніше державний секретар США Марко Рубіо висловлювався щодо бездіяльності НАТО.