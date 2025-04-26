Трамп покинув Італію: продовження зустрічі з Зеленським не було

Президент США Дональд Трамп провів розмову з українським лідером у Базиліці Святого Петра – вони домовилися про продовження зустрічі після похорону Папи Франциска. Проте Трамп покинув Італію та повторної зустрічі не відбулося.

Про це прессекретар президента України Сергій Никифоров розповів 24 Каналу.

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Що відомо про зустріч Зеленського і Трампа в Римі

У суботу, 26 квітня, Володимир Зеленський зустрівся з президентом США в Римі під час прощання з Папою. Їхня розмова тривала 15 хвилин. Після цього президенти домовилися продовжити переговори.

Пізніше у Sky News зазначили, що Дональд Трамп покидає Італію та про продовження його зустрічі з українським лідером невідомо.

Никифоров повідомив, що продовження зустрічі Зеленського і Трампа не відбулося. Він додав, що причиною стали "дуже щільні графіки". Президент США спланував свою поїздку таким чином, щоб повернутися одразу по завершенню похорону Папи Франциска.

У Білому домі прокоментували зустріч, яка все ж відбулася у Базиліці, заявивши, що розмова була продуктивною й відбувалася у приватному порядку.

Володимир Зеленський розповів, що вони з Трампом встигли обговорити багато речей, зокрема захист життів українців, повне й безумовне припинення вогню, а також надійний і тривалий мир, який убезпечить від повторення війни. Український лідер додав, що їхня зустріч мала символічне значення та може стати історичною.

Перед тим, як вирушити в аеропорт, Трамп провів зустріч із прем’єр-міністеркою Італії Джорджією Мелоні.