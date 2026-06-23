Трамп пообіцяв більше не блокувати Ормуз

Після повідомлень про відкриття Ормузької протоки Іран знову закрив її. Зі свого боку президент США Дональд Трамп пообіцяв, що його країна більше не влаштовуватиме блокаду.

Трамп також розповів про інші домовленості у власній соціальній мережі Truth Social.

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Що сказав Трамп?

Президент США знову критикував американські ЗМІ, називав їх "фейковими" через те, що, на його думку, вони намагаються применшити перемогу Сполучених Штатів. Американський президент стверджує, що нібито Іран беззаперечно погодився на проведення ядерних інспекцій найвищого рівня на тривалий час у майбутньому.

Якби вони не погодилися на це, подальших переговорів не було б! Виходячи з цього та інших значних поступок, зроблених Іраном, я погодився дозволити Ормузькій протоці залишатися відкритою без подальшої морської блокади,

– заявив Дональд Трамп.

Однак він наголосив, що усі кораблі залишаються на місцях, у випадку, якщо знадобиться відновити блокаду. Проте за словами Трампа, цей сценарій здається дуже малоймовірним.

Також президент США розповів, що кошти які виділяє Казначейство США, потраплять на ескроу-рахунок, контрольований Вашингтоном, і будуть використані для закупівлі продуктів харчування та медикаментів виключно зі Сполучених Штатів. Серед цих продуктів: кукурудза, пшениця та соя від американських фермерів. Він вважає, що ці товари необхідні Ірану, в якому, за словами Трампа, відбувається справжня гуманітарна криза. Президент США підкреслив, що переговори йдуть добре.