Трамп пообіцяв президенту Естонії не виходити з переговорів щодо України
- Президент Естонії Алар Каріс поспілкувався з Дональдом Трампом на похороні Папи Франциска про мирний процес в Україні.
- Трамп пообіцяв не виходити з переговорів, зазначивши, що "мирне рішення дуже близько".
26 квітня на похорон Папи Франциска завітало багато світових лідерів. Президенту Естонії вдалося поговорити із Дональдом Трампом про Україну та мирний процес.
Естонський лідер на похороні Папи сидів поряд з очільником США. Після церемонії Алар Каріс поспілкувався із Трампом, передає 24 Канал із посиланням на ERR.
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Що Трамп пообіцяв Карісу
У коментарі ЗМІ Каріс розповів, що поцікавися у Трампа про те, як протікає процес мирного врегулювання війни в Україні. Також естонець попросив американця зробити все, для того, аби мирний процес не було зірвано, і США не вийшли з нього, покинувши роль посередника.
За словами президента Естонії, Трамп пообіцяв йому продовжувати мирні зусилля та не виходити з переговорів щодо Украни. Американський лідер сказав, що "мирне рішення дуже близько". Ці слова прозвучали після його зустрічі із президентом Зеленським.
"Звичайно, я не став надто докладно розпитувати його про те, що дала ця зустріч", – сказав президент Естонії.
Також Каріс запросив Трампа до своєї країни.
Нагадаємо, що 18 квітня держсекретар США Марко Рубіо заявив, що США можуть вийти з мирних переговорів щодо України, якщо не буде досягнуто прогресу. Цю саму думку повторив і Дональд Трамп.