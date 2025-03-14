Трамп попросив Путіна зберегти життя українським військовим на Курщині

Дональд Трамп повідомив, що мав розмову з Владіміром Путіним. Вони, зокрема, обговорили ситуацію у Курській області.

Трамп попросив Путіна "зберегти життя" українським солдатам, повідомляє 24 Канал з посиланням на допис президента США у соцмережі Truth Social.

Дивіться також Коли відбудеться зустріч Трампа і Путіна: The Moscow Times назвало можливий діапазон

Про що говорили Трамп і Путін

Дональд Трамп повідомив, що 13 березня він мав дуже хороші та продуктивні переговори з президентом Росії Володимиром Путіним. За його словами, "є дуже хороші шанси, що ця жахлива, кривава війна може нарешті завершиться",

Але в цей самий момент – тисячі українських військових повністю оточені російськими військовими і у дуже поганому та вразливому стані... Я наполегливо просив президента Путіна зберегти їм життя. Це була б жахлива різанина, якої не було з часів Другої світової війни. Благослови їх усіх Бог!!!

– написав Трамп.

Цікаво, що тоді ж стало відомо, що адміністрація Дональда Трампа запровадила додаткові обмеження на російський нафтовий, газовий і банківський сектори. Мінфін США вирішив не продовжувати винятковий режим терміном на 60 днів для російських банків, які потрапили під санкції, але могли продовжувати обробляти платежі за продаж нафти.