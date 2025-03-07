Трамп пояснив, чому зупинив поставки військової допомоги Україні
- Президент США Дональд Трамп пояснив, що зупинив постачання військової допомоги Україні, бо вважає, що Київ не бажає врегулювання війни.
- Трамп повторив неправдиві дані про допомогу в 350 мільярдів доларів від США Україні, критикуючи Європу за недостатню підтримку.
- Він висловив занепокоєння, що ситуація в Європі може призвести до Третьої світової війни, якщо не буде врегульована.
Президент США Дональд Трамп пояснив своє рішення припинити поставки допомоги Україні. Усе через те, що Київ, на його думку, не бажає врегулювання війни.
Повідомляє 24 Канал з посиланням на Дональда Трампа під час виступу в Овальному кабінеті.
Дивіться також Ракети до ППО, артилерія, снаряди: як довго Україна протримається без військової допомоги США
Чому Трамп зупинив надання військової допомоги
Журналісти поцікавилися у Трампа, чому він не постачає Україні засоби ППО на тлі того, як Росія завдає масованих ракетних ударів на мирних українських містах.
Бо я не знаю, чи вони (українці – 24 Канал) хочуть врегулювання… Я роблю це, бо хочу зупинити смерті. Це важливіше за все інше,
– пояснив своє рішення Трамп.
Також президент США в черговий раз повторив неправдиві твердження про те, що США передали Україні допомоги на суму 350 мільярдів доларів, а Європа – 100 мільярдів. Трамп вважає, що Європа робить недостатньо для України.
"Ви знаєте, я стежив за тим, що відбувається в Європі минулого тижня або близько того. Це може закінчитися Третьою світовою війною. Якщо ми не врегулюємо це", – резюмував американський лідер.