Президент США Дональд Трамп заявив, що своїми погрозами заступник глави Ради Безпеки Росії Дмитро Медведєв заходить на "небезпечну територію". Російський посадовець відповів на слова американського лідера.

Зокрема, він заявив, що якщо "якісь слова колишнього президента Росії викликають таку нервову реакцію у настільки грізного президента США, значить, Росія у всьому має рацію і продовжить йти своєю дорогою". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські телеграм-канали.

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Що Медведєв відповів Трампу?

Дональд Трамп заявив, що Дмитру Медведєву варто "стежити за словами". Президент США зазначив, що заступник голови Ради безпеки Росії заходить на дуже "небезпечну територію".

Окрім цього, він назвав Медведєва невдалим експрезидентом країни-агресорки, який досі думає що він президент.

Він також зазначив, що йому байдуже на співпрацю Індії та Росії та додав, що вони можуть разом занапастити свої "мертві економіки", адже Сполучені Штати дуже мало співпрацюють з цими країнами.

Медведєв відповів на слова Трампа про "мертву економіку" Індії та Росії, запропонувавши йому "згадати свої улюблені фільми про ходячих мерців". А також пригрозив, що "мертва рука", якої не існує в природі, може бути небезпечною.