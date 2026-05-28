"Доведеться його підірвати": Трамп пригрозив Оману через угоду з Іраном

Президент Дональд Трамп заявив, що Ормузька протока має бути "відкритою для всіх", а США планують "наглядати" за нею. При цьому Іран спільно з Оманом нібито домовлялися про спільне стягнення оплати за прохід суден протокою, на що американський лідер відреагував доволі різко.

Відповідна заява очільника Білого дому прозвучала під час засідання Кабінету Міністрів – деталі з його слів передає CNN.

Як Трамп відреагував на дії Оману?

Трамп наголосив, що не погодиться на жодні короткострокові домовленості, які передбачають спільний контроль Ірану та Оману над протокою.

За його словами, це міжнародні води, і жодна країна не повинна їх контролювати – лише забезпечуватися спостереження за безпекою руху.

Він також пригрозив Оману, заявивши, що країна має "поводитися як усі інші", інакше США "доведеться їх підірвати".

Водночас Іран наполягає, що управління Ормузькою протокою не стосується США і має здійснюватися у координації з Оманом.



Ормузька протока

Чи можуть США й Іран досягти домовленості?

Станом на 24 травня повідомлялося, що рамкова угода між країнами була готова приблизно на 95%, однак сторони продовжують обговорювати ключові питання, зокрема формулювання щодо ядерної програми Ірану та статусу Ормузької протоки.

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Вашингтон прагне досягти вигідного дипломатичного рішення, але в разі невдачі розгляне "інші варіанти".

Паралельно речник Центрального командування США, капітан Тім Гокінс, повідомив, що американські сили були змушені вдарити по іранських катерах і засобах ППО у відповідь на загрозу. За його словами, було уражено ракетні установки та човни, які нібито намагалися встановити міни, при цьому США заявляють про продовження оборонних дій із "стриманим" підходом.

Водночас іранські ЗМІ оприлюднили неофіційну версію можливих домовленостей із США, де серед умов фігурує вимога зняття американської військово-морської присутності та блокад у районі іранських портів.