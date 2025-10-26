Трамп прибув до Азії з важливим дипломатичним візитом: усе, що відомо про візит президента США
Президент США Дональд Трамп прибув до Малайзії із важливим дипломатичним візитом, розпочавши свою першу з трьох зупинок у рамках його першої поїздки до Азії після початку другого терміну.
У нього запланована низка контактів та заходів, зокрема з президентом Китаю Сі Цзіньпіном. Усе, що відомо про візит американського лідера в Азію у неділю, 26 жовтня, розповідає 24 Канал.
Що відбувається в Азії зараз?
Президенти США і Бразилії зустрілися
– заявив американський лідер.
Американський лідер підписав угоди з партнерами з Південно-Східної Азії
Трамп взяв участь у підписанні мирної угоди між Камбоджею і Таїландом
Президент США відкинув питання журналістів щодо Тайваню
Трамп зустрінеться із Сі Цзіньпіном
– пише CNN.
Трамп вже у Малайзії
Луїз Інасіо Лула да Сілва зустрівся з Дональдом Трампом перед журналістами. Останній висловив сподівання на продовження співпраці між їхніми країнами, повідомляє Rapid Response 47.
Для мене велика честь бути з президентом Бразилії... Я думаю, що ми зможемо укласти кілька досить вигідних угод для обох країн... У нас завжди були добрі стосунки – я думаю, що вони продовжуватимуться,
Дональд Трамп підписав низку угод щодо торгівлі та критично важливих мінералів з трьома партнерами з Південно-Східної Азії, оскільки Вашингтон прагне розв'язати проблему торгівельного дисбалансу та диверсифікувати ланцюги поставок на тлі жорсткіших обмежень на експорт рідкісноземельних металів з боку Китаю, повідомляє агентство Reuters.
Згідно зі спільними заявами, опублікованими Білим домом, США збережуть тарифну ставку у розмірі 19% на більшість експортних товарів з усіх трьох країн.
Прем'єр-міністр Камбоджі Хун Манет і прем'єр-міністр Таїланду Анутін Чарнвіракул, разом з Трампом і прем'єр-міністром Малайзії Анваром Ібрагімом, підписали угоду під час церемонії на сцені на тлі герба США і напису "доставляючи мир".
"Сполучені Штати матимуть міцну торгівлю та співпрацю, багато операцій з обома країнами, поки вони живуть у мирі", – сказав американський лідер.
Дональд Трамп, за даними західних ЗМІ, відповідав на запитання журналістів про Тайвань вкрай обережно, оскільки це одне з найскладніших питань між США та Китаєм.
На запитання, чи розгляне він можливість зміни політики США щодо Тайваню, Трамп відповів, що "не хоче зараз про це говорити".
Очікується, що президент США зустрінеться з китайським лідером Сі Цзіньпіном у четвер на полях саміту АТЕС у Південній Кореї. Це буде перша особиста зустріч з моменту повернення Трампа на посаду.
На зустрічі на карту поставлено багато питань, від світових поставок критично важливих рідкісних земель до світової судноплавної галузі, якої торкнулася боротьба між двома найбільшими економіками світу,
Незадовго до цього Трамп висловлював оптимізм, заявивши, що у нього та Сі є "дійсно гарні шанси укласти дуже всеохоплюючу угоду".
Трампа зустрічають у Малайзії: дивіться відео
Після майже 24 годин польоту з двома зупинками для дозаправки, Air Force One з Дональдом Трампом на борту приземлився в Куала-Лумпурі зранку у неділю, 26 жовтня. Для нього розстелили червону доріжку.
Малайзія приймає саміт АСЕАН, зустріч лідерів Південної Азії. Раніше американський лідер заявив, що підпише мирну угоду між Камбоджею та Таїландом після прибуття до Малайзії.