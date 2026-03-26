"Ще 10 днів паузи" : Дональд Трамп продовжив заборону на удари по енергетиці Ірану
- Американський лідер продовжив заборону на удари по енергетичній інфраструктурі Ірану на 10 днів.
- Трамп наголошує на просуванні переговорів.
Президент США Дональд Трамп заявив, що нібито на прохання уряду Ірану відкладає початок ударів по енергетичній інфраструктурі на 10 днів. Спокій у країні має тривати до 6 квітня 2026 року.
Про таке очільник Білого дому написав у мережі.
Читайте також Трамп поширив новину про "український слід" у виборах в США
Що відомо про нову заборону Трампа бити по Ірану?
Зі слів американського лідера, переговори між країнами тривають і просуваються успішно. Так, з 26 березня по 6 квітня США не атакуватимуть енергетику Ірану.
При цьому він назвав повідомлення деяких меда щодо ситуації неправдивими. Разом з тим, і сама іранська сторона публічно заперечує будь-які переговори зі США, однак фактично підтримує контакт через посередників.
Водночас раніше Вашингтон передав Тегерану пропозицію з 15 пунктів, яка передбачає обмеження ядерної програми та скорочення фінансування союзників у регіоні.
Зазначимо, що перед цим, 23 березня, Трамп оголосив про п'ятиденну паузу в ударах по Ірану після успішних переговорів щодо завершення бойових дій.
Чи можлива наземна операція США в Ірані?
За даними Defense Express, американці нарощують військову присутність біля Ормузької протоки та розглядають перекидання 82-ї повітряно-десантної дивізії.
Також обговорюється сценарій захоплення ключових островів, зокрема Харку, хоча залишається відкритим питання готовності до війни дронів.
А у The Wall Street Journal припускають, що наземна операція США проти Ірану може розпочатися найближчим часом. Раніше йшлося про можливе розгортання близько 2,5 тисячі морпіхів, однак такий крок несе значні політичні ризики.
До слова, політтехнолог Тарас Загородній підкреслює, що головна мета Вашингтона полягає в тому, щоб позбавити Іран ядерного озброєння, тому від своєї мети США не відступлять.