З Путіним у мене ще не все скінчено, але я в ньому розчарований, – Трамп
- Президент США заявив, що розчарований у Путіні, але не готовий повністю розірвати зв'язки з ним.
- Дональд Трамп сказав, що в нього з російським диктатором ще не все скінчено.
Президент США прокоментував свої відносини з російським диктатором. Трамп заявив, що розчарований Путіним, однак "ще не все закінчено".
Про це американський лідер сказав в інтерв'ю BBC, повідомляє 24 Канал.
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Що заявив Трамп про Путіна?
Дональд Трамп заявив, що поки не готовий повністю перервати свої відносини з російським диктатором. Водночас наголосив, що розчарований у його поведінці.
Я в ньому просто розчарований, але в мене ще не все з ним скінчено. 4 рази я думав, що ми з ним домовилися. Але потім ти повертаєшся додому і бачиш, що він просто розбомбив пологовий будинок у Києві або щось подібне. І я сказав собі: "Що це, чорт візьми, взагалі було?!"
– заявив президент США.
Кореспондент також запитав Трампа, чи довіряє він Путіну. Американський лідер відповів, що майже нікому не довіряє.
До слова, Інститут вивчення війни проаналізував останні заяви Трампа щодо Росії.