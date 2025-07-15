З Путіним у мене ще не все скінчено, але я в ньому розчарований, – Трамп

Президент США прокоментував свої відносини з російським диктатором. Трамп заявив, що розчарований Путіним, однак "ще не все закінчено".

Про це американський лідер сказав в інтерв'ю BBC, повідомляє 24 Канал.

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Що заявив Трамп про Путіна?

Дональд Трамп заявив, що поки не готовий повністю перервати свої відносини з російським диктатором. Водночас наголосив, що розчарований у його поведінці.

Я в ньому просто розчарований, але в мене ще не все з ним скінчено. 4 рази я думав, що ми з ним домовилися. Але потім ти повертаєшся додому і бачиш, що він просто розбомбив пологовий будинок у Києві або щось подібне. І я сказав собі: "Що це, чорт візьми, взагалі було?!"

– заявив президент США.

Кореспондент також запитав Трампа, чи довіряє він Путіну. Американський лідер відповів, що майже нікому не довіряє.

До слова, Інститут вивчення війни проаналізував останні заяви Трампа щодо Росії.