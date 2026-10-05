Трамп знову заявив, що українські удари по російських НПЗ спричинили зростання цін на бензин

Дональд Трамп заявив, що ключовою причиною зростання цін на бензин у світі став дефіцит нафтопереробних заводів, а не ситуація в Ормузькій протоці. За його словами, на вартість пального впливають як удари України по російських НПЗ, так і закриття підприємств у США.

Як повідомляє Clash Report, американський політик Дональд Трамп опублікував заяву щодо ситуації на світовому та національному ринках нафтопродуктів.

Як президент США прокоментував підвищення цін?

Очільник Білого дому наголосив, що постачання сирої нафти зараз досягло рекордних щоденних обсягів, тому логістична ситуація довкола Близького Сходу більше не є вирішальним чинником.

Головною проблемою галузі Трамп назвав дефіцит нафтопереробних потужностей. За його словами, ключовий вплив на ринок наразі справляє саме стан переробної інфраструктури в різних куточках світу.

Вплив українських атак та внутрішня політика США

Політик підкреслив, що суттєвим фактором стали системні удари українських сил по об'єктах на території Росії, які виводять з ладу російські підприємства.

Те, що змушує ціни на бензин зростати, це більше не Ормузька протока, оскільки рекордна кількість барелів виходить зараз практично щодня, а слово "НПЗ", де російські підриваються Україною, а наші закриваються в синіх штатах, таких як Каліфорнія, демократами,

– висловився Дональд Трамп.

Окрему увагу політик зосередив на ситуації в штаті Каліфорнія, де регуляторна та екологічна політика місцевої влади призвела до зупинки роботи низки нафтопереробних об'єктів.

Це, на думку Трампа, додатково скорочує пропозицію пального та провокує подальше зростання цін для споживачів.

При цьому одним із нещодавніх ударів по ворожих НПЗ була атака на об'єкт у Краснодарському краї Росії. Підприємство внаслідок атаки дронів призупинило роботу.

До того ж росіяни намагаються всіляко захистити НПЗ від ударів безпілотників. Так, на атакованому Ільському НПЗ прагнуть створити бар'єр для натягування антидронових тросів.