"Дев'ята на підході": Трамп вважає, що наближається завершення війни в Україні

Дональд Трамп зробив гучну заяву про війну в Україні. Він вважає, що бойові дії добігають кінця.

Про це президент США заявив в інтерв'ю FOX Business. Під час спілкування з Марією Бартіромо він міркував про те, що в нього, як у президента, справи йдуть загалом добре. І він от-от завершить ще одну війну.

Що сказав Трамп про війну в Україні 15 квітня?

Конкретно нашу державу він не назвав. Але заявив, що скоро завершить ще одну війну – імовірно, в Україні. Принаймні це вкладається в його риторику про "8 війн".

Я вважаю, що у мене був найкращий рік, найкращий перший рік. Я читав найкращі огляди, я завершив вісім воєн. Наближається дев'ята. Я поклав край восьми війнам. Ніхто раніше не закінчував навіть однієї війни. Хто закінчував хоч одну? Ніхто. Я закінчив вісім. У нас найбільше в історії зниження податків. У нас найбільше скорочення регуляторних обмежень за всю історію. Найкраща економіка за всю історію,

– сказав Трамп.

Так він відповів на запитання ведучої про можливу поразку республіканців на проміжних виборах, тобто на виборах у Конгрес 3 листопада. Марія Бартіромо спитала, чи очікує Трамп, що Республіканська партія втратить місця в Палаті представників. Той відповів, що зустрічався із конгресменами і "гадає, що все вийде".

"Втім, слід зазначити, що коли хтось обирається президентом, його партія завжди програє на проміжних виборах. Я запитую людей, які глибоко занурені у світ психології. Я сказав: "Чому ж виборці голосують за протилежну партію?" Навіть коли у вас хороший президент", – висловився Трамп.

Зверніть увагу! Віцепрезидент США Джей Ді Венс повідомив, що Вашингтон повністю припинив закупати зброю для України. За словами Венса, це досягнення адміністрації Трампа. Америка "просто вийшла з цього бізнесу" – для тамтешньої влади нібито "очевидно, що слід припинити фінансувати війну в Україні".

А що Трамп сказав про Іран?

Він припустив, що війна там "вже майже закінчилася".

Знаєте що? Якби я зараз звідти пішов, їм знадобилося б 20 років, щоб відбудувати цю країну. І ми ще не закінчили. Побачимо, що буде далі. Гадаю, вони дуже хочуть укласти угоду,

– похизувався він.

Також президент США в цьому інтерв'ю сказав, що Америка провчила цю країну, а Тегеран не отримає змогу розробляти ядерну зброю, як хотів би цього.

І знову дорікнув країнам НАТО, які не схотіли підтримувати його дії на Близькому Сході. Мовляв, із тими, хто не підтримав США, відносини вже не ті, що були.

"Якщо вони не збираються підтримувати нас у питанні Ірану, то вони не будуть підтримувати нас і в питанні, яке набагато важливіше за Іран", – пояснив Трамп.

Довідка. Термін двотижневого перемир'я між США та Іраном спливає 22 квітня. Але мирна угода ще не укладена, перемовники роз'їхалися ні з чим. Можливо, другий раунд буде 16 квітня.

Що кажуть в Україні, коли кінець війни?