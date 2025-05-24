США переймають досвід використання дронів на війні в Україні, – Трамп
- Трамп заявив, що професія військових змінюється швидко через нові форми бойових дій.
- Зокрема, американські військові досліджують використання дронів на прикладі війни в Україні.
Американські військові активно досліджують нові способи ведення бойових дій. Зокрема, застосування безпілотників на прикладі війни в Україні.
Про це в суботу, 24 травня, заявив Дональд Трамп. Він виступив перед випускниками Військової академії у Вест-Пойнті, передає 24 Канал.
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Що розповів про дрони Трамп
За словами президента США, російсько-українська війна продемонструвала – професія військових змінюється дуже швидко.
Хочете вірте, хочете ні, але ви займаєтеся бізнесом і професією, де все змінюється так само швидко, як війна... На жаль, ми бачимо це на прикладі Росії та України,
– заявив Трамп.
Він також додав, що американська армія продовжує вивчати "дуже страшну річ" – різні форми ведення бойових дій, зокрема, використання швидких і точних безпілотників.
Ми ніколи не бачили нічого подібного, ніколи, і ми вчимося на цьому. Ваша професія змінюється дуже швидко,
– підсумував американський президент.
Нагадаємо, нещодавно в мережі вперше показали, як обладнаний тепловізійною камерою український дрон-перехоплювач Sting знищив російський "Шахед".
Sting здатний літати зі швидкістю понад 160 кілометрів на годину та підійматися на висоту близько 3 кілометрів, його середня вартість у десятки разів нижча, ніж у ворожого дрона-камікадзе.