Війна зі судами і конституційна криза: як Трамп узурпує владу в США та хоче йти на третій термін

Поки Ілон Маск у Вісконсині бігає зі "сирною головою на мітингах" й додає вирішальної "вишеньки на торті" до свого реноме фріка, Дональд Трамп очолив тектонічні зміни в США після свого феєричного повернення в Білий дім. Він штампує укази, не звертаючи уваги на Конгрес, і в обхід демократичних інституцій.

Зараз уже не лише його протививники звинувачують в авторитаризмі, оскаржуючи чимало радикальних президентських рішень у судах. Трамп і компанія не відступають, тоді як Америка опинилися на межі реальної конституційної кризи. Тим часом американський президент свої скандальні укази не скасовує, а переходить в атаку на суддів і всю систему.

Тим часом Трамп стоїть за крок від повної узурпації влади в США. Ні, це не переказ нічного кошмару, а реальний план дій на квітень для американського президента. Як він це надумав втілити – читайте в матеріалі 24 Каналу.

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In the woods of Wisconsin: для чого Маску й Трампу штат Вісконсин

Штат Вісконсин в американській традиції вважається дикою глушиною та дальньою провінцією Середнього Заходу, до якої нікому особливо нема справи (якщо це не матчі клубу НФЛ "Грін Бей Пекерс" і значно менше – "Мілвокі Бакс" з НБА). Але саме до Вісконсину нині прикута увага Сполучених Штатів й, можливо, всього світу.

1 квітня 2025 року в "сирному штаті" (неформальне прізвисько Вісконсина – 24 Канал) відбудуться вибори до Верховного суду штату, які можуть змінити диспозицію на користь республіканців.

Наразі там 4 на 3 на користь демократів, але крім виборів, на яких намагається переобратися ліберальна суддя Сьюзан Кроуфорд, ще одна її колега йде на пенсію, тому розклад сил може змінитися.



Водночас у 2025 році суд Вісконсина має розглядати дуже важливі справи, повязані з абортами та виборчими правами, зокрема, має визначити зміни щодо меж округів, що може вплинути на вибори до Конгресу, де наразі Трамп має більшість (218 проти 213 при 4 вакантних місцях), але може втратити її в 2026 році.

Але цього може й не статися, якщо суд "правильно" наріже нові межі округів, щоб прибрати зайвих "синіх" і додати потрібних "червоних" (це традиційна для США "забавка", яка може багато на що вплинути – 24 Канал).

Розуміючи потенційну важливість виборів у провінційному штаті, найбагатша людина галактики та співробітник уряду Трампа Ілон Маск влаштував цирк у ратуші Вісконсина та вийшов на мітинг з химерною сирною головою (символ штату та улюблений фан-атрибут вболівальників "Пекерс" – 24 Канал) на власній макітрі.

Він також розповів про міфічні "20 мільйонів мертвих душ на соціальному забезпеченні" у Вісконсині та відкрито намагається купити вибори федерального судді чеками по мільйону доларів, що є прямим порушенням закону.

Як Маск вибіг на мітинг з сирною головою: дивіться відео

Всього ж Маск витратив на кампанію у Вісконсіні близько 20 мільйонів доларів, маючи на меті протягнути свого (і трампового) кандидата – суддю округу Вокеша Бреда Шімеля.

Вочевидь фаворит Трампа вважає в такий спосіб вплинути на вибір і сподівається, що зможе перетягнути результат на бік MAGA, так само як він робив це перед виборами президента США. Але тоді й акції Tesla зростали. Нині ж дії Маска та не менш фрікові заяви, схоже, лише дратують людей і згуртовують їх проти Маска.

Саме це відбувається у Грін Бей та інших великих містах штату – там на вулиці вийшли сотні людей, ще більший гамір стоїть у соцмережах.

Трамп близький до повної узурпації влади в США

Всі ці дії викликають значні й цілком справедливі побоювання. Адже нині Республіканська партія США фактично захоплена Дональдом Трампом і MAGA-трампістами, відійшла від своїх політичних традицій і замість поміркованого правого центру перетворилася на радикальних ультраконсерваторів, які живляться мріями теорій змов і виношують агресивні плани, що заперечують суверенітет сусідів і права людини в їхньому сучасному розумінні.

У 2025 році в США склалася диспозиція, коли Республіканська партія (тобто Трамп і MAGA) контролюють найважливіші політичні інститути в країні.



Мовиться про пост президента, обидві палати Конгресу та Верховний Суд. Там перевага становить ритичні 6 проти 3, і це самі ті добродії, які напередодні минулих виборів підіграли Трампу, надавши йому майже повний імунітет.

Крім боротьби за контроль над трьома конституційними гілками влади, трампісти ведуть активну війну проти "традиційних" ЗМІ, намагаючись позбутися впливу "четвертої влади". І не можна сказати, що в них це не виходить, хоча й бувають "самостріли" у вигляді додавання журналістів у секретні чати з обговоренням воєнної операції в реальному часі.

Нагадаємо, ті ж республіканці за значно меншу провину в 2016 році фактично розіп'яли Гілларі Клінтон, що в підсумку коштувало їй перемоги над Трампом, нині ж в очах MAGA це просто дрібниця, не варта уваги.

Але це також і наслідок безкарності, яку дає узурпація влади. Про мету якої 24 Канал вже детально писав.

Якщо коротко, то це дуже схоже на шлях до встановлення нової версії фашизму в модерновому варіанті з додаванням технологічності (за це відповідає Ілон Маск) або ж без неї (як у показаному в "Оповіді служниці" фундаменталістському Гілеаді).

Якщо добирати якесь одно слово для цього процесу, то це, мабуть, буде "Трампосфера", адже 47-й президент США, немов чорна діра намагається поглинути все й замінити собою. Так само діє і ракова пухлина, до речі, тільки знищує вона не живі тканини організму, а їхній політичний відповідник – інституції.

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Опозиція у мантіях: війна Трампа зі суддями

У цій ситуації реальну опозицію Трампу та його спробам узурпації становлять лише:

Федеральна резервна система (американський центробанк – 24 Канал),

губернатори окремих штатів (в основному "синіх", тобто – демократичних),

суди.

Останні користуються юридичними особливостями правової системи США, відповідно до якої мають останнє слово в тлумаченні законів.



На підставі цього суди ухвалюють (та скасовують) рішення, які можуть бути обов’язковими до виконання на всій території країни, яка, нагадаємо, за Конституцією, де-факто є конфедерацією, тобто об'єднанням незалежних держав-штатів (англійське state та італійське stato Нікколо Макіавеллі).

Саме федеральні судді стали на заваді численним планам Трампа і неодноразово блокували його екзальтовані виконавчі укази або не менш скандальні ініціативи його команди про:

скасування громадянства за правом народження;

незаконну депортацію мігрантів;

фактичну ліквідацію USAID та зупинку критично важливих для союзників США програм;

звільнення державних службовців департаментом DOGE, на які підлеглі Ілона Маска не мали жодних повноважень;

розгін "Голосу Америки" та "Радіо Свобода" та багато іншого.

Трампа це жахливо дратує. І поки він прямо таврував суддів останніми словами, його команда всіляко петляла та знаходила божевільні шпаринки в законах та відшукуючи норми 18 століття чи такі, що востаннє використовувались в рік народження Тараса Шевченка (1814-й, хто забув).

Мовиться про "Акт про іноземних ворогів" 1798 року, який дає право затримувати й депортувати іноземців без рішення суду, але виключно в умовах воєнного часу.



Нині Трамп оголосив через ситуацію на кордонах США надзвичайний стан, на підставі чого штампує своє виконавчі укази і накладає "тарифи" в обхід Конгресу. Приблизно по тій самій схемі він проводить і депортації.

Інколи підлеглі Трампа просто взагалі ігнорували рішення суддів (як було у випадку депортації венесуельців), ніяк це не пояснюючи або посилаючись на заяви патрона, де він заявляв, що федеральний суддя не може вирішувати вказувати президенту, що робити, адже Трамп вважає, що його виконавчі укази мають вищу силу, оскільки він "править від імені народу".

Водночас сам президент почуває себе в повному праві закликати замість апеляції на рішення до імпічменту судді.

Прецедент судді Боасберга

27 березня федеральний суддя столичного округу Колумбія Джеймс Боасберг зобов'язав адміністрацію Трампа зберегти всі повідомлення, надіслані через додаток Signal до того самого чату Houthi PC small group у період з 11 по 15 березня 2025 року.

У відповідь команда Трампа атакувала суддю. Генпрокурорка США Пем Бонді заявила, що суддя Боасберг не має права розглядати справи, пов’язані з адміністрацією Трампа, звинувативши його в упередженості. Не в міру активний віцепрезидент Джей Ді Венс заявив, що "судді не мають права контролювати законну владу виконавчої гілки". А сам Трамп взагалі закликав до імпічменту судді, щоправда, через інше його рішення, що стосувалося незаконної депортації мігрантів і нібито членів банд із Венесуели до суперв'язниці у Сальвадорі.

Водночас Трамп назвав суддю "радикальним ліваком" і "марксистом". Щоправда, імпічмент судді можливий лише за умови згоди двох третин голосів у Сенаті, яких у Трампа наразі немає. Тому метою президента є скандал і продукування політичної кризи, з якої він вочевидь хоче вийти "революційним шляхом", зламавши Конституцію США об коліно.

Атаки на суддю обурили навіть до того приязного та лояльного до Трампа очільника Верховного Суда США Джона Робертса. Він встав на захист Боасберга:

Понад два століття було встановлено, що імпічмент не є належною відповіддю на незгоду з судовим рішенням. Для цього існує звичайний апеляційний процес.

За це пан Робертс сам нарвався на атаку вже з боку Ілона Маска (його твіти через аудиторію в 200 мільйонів можна цілком вважати зброєю масового ураження):

За більш ніж два століття ніколи не було такого крайнього зловживання правовою системою з боку активістів, які видають себе за суддів. Оголосіть їм імпічмент.

Водночас ніякого імпічменту не буде, й Маск це чудово знає. А що буває від таких закликів, ми добре знаємо на прикладі штурму Капітолію 6 січня 2021 року. І Маск вже працює в цьому напрямку, підбадьорюючи тренди ультраправих у соцмережах та лайкаючи їхні пости з тезами про необхідність "розпочати війну проти суддів-активістів".

За іронією долі, одним із таких "блогерів" виявився чинний прем’єр Ізраїлю Нетаньягу, який нині також руйнує судову систему своєї країни, щоб уникнути кримінального переслідування і зберегти владу.

Коли сильний правий лідер перемагає на виборах, ліва "Глибинна держава" озброює систему правосуддя,

– пише Нетаньягу в Х і отримує від Ілона Маска навіть не "серденько", а цілу "сотню", тобто 100%.

Окрім суддів, команда президента нині активно "пресує" адвокатів і обмежує їхній доступ до інформації та урядових установ. Великі юридичні контори зараз перебувають під атакою Трампа та його прихильників, метою чого є їхнє усунення від процесу апеляцій щодо рішень по виконавчих указах Трампа.



Адже без належним чином написаних позовів і відповідного фахового юридичного супроводу апеляцій їхня перспектива буде сумнівною.

Для чого Трампу конституційна криза і як він хоче піти на третій термін президентства

План Трампа вочевидь полягає в створенні конституційної кризи в США, виходом з якої він бачить підкорення судів собі, щоб і далі правити "від імені народу" і вже точно ні на кого не зважати.

Все разом це ніщо інше, як черговий акт атаки на демократичні інститути США, очевидно, з метою їхнього знищення. Бо верховенство права, нагадаємо, основа не лише американської демократії, довіра до судів і віра в те, що закон один для всіх, це також і база, яка дозволила американській економіці досягнути свого надвисокого рівня та стати еталоном для світу. Нині ж підвалина і "скрєпа" свідомо руйнується для задоволення бажань президента Трампа.

Своїми діями в перші місяці правління Трамп і його оточення вочевидь напрацювали собі на в'язницю, але цього точно не станеться, якщо суди опиняться під контролем MAGA. Бо якщо під контроль 47-го президента потраплять ще й суди, тоді нічого, крім власного здоров’я, не завадить Трампу піти на третій термін всупереч Конституції, на якій він сам двічі клявся.

Про це він вже говорить відкрито, і саме до такого сценарію все йде, а далі вже можна воювати за Гренладію, знову захоплювати Панаму і вдосталь поважати Путіна, який усі свої проблеми з Конституцією давно вирішив.

Схоже, фраза Трампа про те, що виборцям потрібно проголосувати за нього 5 листопада 2024 року і це буде останнє голосування, яка пролунала на одному з його передвиборчих ралі, не була випадковою. Просто кандидат ляпнув зайве, але йому, як завжди, нічого не було.