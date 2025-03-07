Трамп вважає, що Росія не наважиться напасти на Америку, а Україна для нього "пішак", – NYT

У NYT вийшла колонка, де Трампа називають реалістом. І неочікувано проводять паралелі з Давньою Грецією.

Про це пише 24 Канал з посиланням на New York Times. Журналісти переконані: для Трампа найважливіше не багатство чи ідеологія країни, а те, наскільки вона потужна. Президент США вірить у домінування над слабкими і повагу до сильних.

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Трамп – найсильніший хуліган на районі, який боїться інших хуліганів

Фарах Стокман у своїй колонці нагадує: реалізм з'явився під час Пелопоннеської війни. Тоді Афіни взяли в облогу острів Мелос та вимагали присяги на вірність собі. В протилежному випадкові афінці обіцяли убити всіх мешканців.

Афіни були наддержавою, тому їх не обходили почуття слабших. Обуреним мелійцям вони цитували Фукідіда: "Сильні роблять те, що можуть, а слабкі терплять те, що повинні".

Мелійці вирішили боротися та зрештою були колонізовані. "Вони були героями чи дурнями? Якщо ви вважаєте їх героями, то ви ліберальний інтернаціоналіст, який вірить, що мир і безпека залежать від справедливих урядів, які дотримуються просвітницьких правил. Якщо ви вважаєте їх дурнями, то ви реаліст", – сказано в колонці.

Власне, саме цей "афінський" підхід і продемонстрував Трамп 28 лютого під час суперечки в Білому домі.

"Багато з того, що пан Трамп робить за кордоном, як і вдома, є недбалим, недалекоглядним і жорстоким. Але я також бачу в його адміністрації визнання того, що ліберальний міжнародний світовий порядок був можливий лише завдяки військовій могутності США і що американці більше не хочуть платити за нього. Це реалізм – грубий, нестратегічний, "неандертальський реалізм", як одного разу назвав його політолог Стівен Волт, – але все ж таки форма реалізму", – пояснює Стокман.

Вона акцентує, що Трамп поступається сильним і жертвує слабкими. І загалом реалісти бачать світ як жорстоке, анархічне місце, де треба бути найсильнішим хуліганом на районі, уникаючи битв з іншими хуліганами. Втім, серед реалістів є багато тих, хто засуджує митні війни Трампа та його зазіхання на Гренландію.

Для Трампа Америка – велика держава, на яку Росія не наважиться напасти, а Україна – пішак, яким можна пожертвувати. Але ось що стосується великих держав: вони всі рано чи пізно занепадають. Неандертальський реалізм їх не рятує. Після того, як Афіни розграбували Мелос, поширилися чутки про їхню жорстокість. Союзники відвернулися від них. Афіни програли війну. Благородні ідеї, виявляється, мають значення,

– підсумовано в колонці.

До слова, колишній глава ЦРУ критикує Трампа за його позицію щодо розвідданих. Він сказав, що не бачив такого за 35 років роботи.