Трамп розчарований Путіним через обстріли під час переговорів про перемир'я, – Держдеп

Президента США Дональда Трампа "дуже розчарували" дії Росії під час переговорів про перемир’я з Україною. Глава Білого дому негативно відреагував на обстріли та загибель цивільних.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на речницю Державного департаменту США Теммі Брюс під час брифінгу.

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Як у Держдепі прокоментували хід переговорів

Під час брифінгу у Брюс запитали, чи можливий "добросовісний діалог" між Росією та Україною, якщо Москва паралельно веде військовий наступ. Вона відповіла: "Очевидно, ми це з'ясуємо".

Знову ж таки, ми будемо – ми судимо – і я думаю, що президент (Трамп - 24 Канал) вже виніс свій вирок Путіну, виходячи з того, що його явно дуже розчарувало вбивство цивільних осіб під час переговорів про перемир'я,

– додала речниця.

Також Брюс зазначила, що Сполученим Штатам, ймовірно, доведеться ухвалювати рішення щодо подальших переговорів з урахування розвитку подій у майбутньому.

"І це – це судження, яке винесуть лідери цієї країни – лідери, відверто кажучи, вільного світу – про те, чи це можливо, чи ні, і я думаю, що в цьому випадку ми будемо змушені приймати рішення в міру розвитку подій", – пояснила вона.

До слова, голова ОП Андрій Єрмак повідомив, що Україна готова провести другий раунд прямих переговорів з Росією у Стамбулі наступного тижня. Він додав, що Київ хоче отримати від російської сторони "меморандум", щоб вести конструктивні дискусії.