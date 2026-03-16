"Коли я попросив їх прийти, вони не захотіли": Трамп різко розкритикував Велику Британію

Президент США Дональд Трамп висловив особливе розчарування позицією Великої Британії щодо Близького Сходу після розмови з прем'єр-міністром країни Кіром Стармером в неділю, 15 березня.

Про це Трамп сказав в інтерв'ю Financial Times.

Читайте також "Трамп повністю втратив контроль": у сенаті США різко розкритикували війну з Іраном

Чому Трамп образився на Британію?

Коментарі Трампа пролунали наступного дня після того, як він закликав Китай, Францію, Японію, Південну Корею та Велику Британію долучитися до "спільних зусиль" для Ормузької протоки, через яку проходить приблизно п'ята частина світових поставок нафти.

Трамп підкреслив, що Велику Британію можна вважати головним і найдавнішим союзником США, однак, за його словами, коли він попросив Лондон приєднатися до ініціативи, там не погодилися.

І щойно ми фактично знищили загрозливий потенціал Ірану, вони сказали: "Ну що ж, ми надішлемо два кораблі", а я сказав: "Нам потрібні ці кораблі до перемоги, а не після неї",

– пояснив президент США.

Президент США також зазначив, що ризик для союзників, які перекинуть свої сили до Перської затоки, буде мінімальним, оскільки США та Ізраїль за останні два тижні, за його словами, знищили значну частину військового потенціалу Ірану.

Трамп також попередив, що США готові завдати нових ударів по острову Харг, який є ключовим центром експорту іранської нафти, а також можуть атакувати нафтову інфраструктуру країни.

Президент США також погрожує НАТО