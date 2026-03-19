"Надзвичайна ситуація" в енергетиці США має ім'я – Дональд Трамп, – Bloomberg

Адміністрація Дональда Трампа розглядає можливість виплатити понад 928 мільйонів доларів французькій компанії TotalEnergies, щоб компенсувати їй відмову від ліцензій на будівництво вітрових електростанцій біля узбережжя Нью-Йорка, Нью-Джерсі та Кароліни. Ці дозволи компанія отримала ще за попередньої адміністрації Байдена.

У відповідь компанія мала б інвестувати в газову інфраструктуру в Техасі. Про це йдеться в матеріалі Bloomberg.

Про яку угоду йдеться?

Якщо така угода відбудеться, це фактично означатиме, що спроби Трампа анулювати частину вже виданих ліцензій, зокрема під приводом національної безпеки, зазнали поразки в судах. Адже немає сенсу платити компаніям за відмову від проєктів, якщо можна було б досягти того ж адміністративним рішенням.

Що стосується можливих інвестицій TotalEnergies у газову інфраструктуру, то без конкретних рішень щодо окремих проєктів такі обіцянки виглядають сумнівно.

Більше того, Техас і без того має надлишок природного газу, а в регіоні вже перебувають на різних стадіях будівництва понад 60 гігаватів газових електростанцій. Відповідно, ніякої "нагальної проблеми для вирішення" у цьому секторі немає.

Водночас для самої TotalEnergies така угода може бути привабливою, адже вона дозволила б компенсувати витрати в умовах, коли політика американської влади щодо офшорної вітроенергетики залишається непередбачуваною.

Навіть попри поразки Трампа в судах, атмосфера загрози й непередбачуваності, яку він створює навколо галузі, відлякує приватний капітал від інвестицій у багатомільярдні довгострокові проєкти – і цей ефект може зберігатися навіть після завершення його президентства,

– йдеться в матеріалі.

За словами Bloomberg, ідея витратити майже мільярд доларів бюджетних коштів на те, щоб зупинити проєкт, який міг би створити робочі місця та забезпечити енергією американців, виглядає вкрай суперечливою. Водночас така політика цілком вписується в логіку дій адміністрації, яка сама ж і формує ту "надзвичайну енергетичну ситуацію", про яку говорить.

Проєкти TotalEnergies, як і інші офшорні вітрові ініціативи, могли б підтримати енергосистеми північного сходу США та середньоатлантичного регіону, які вже відчувають навантаження. Їхнє скасування лише погіршить ситуацію, а не розв'яже проблему.

У підсумку, хоча Трамп прийшов до влади, заявляючи про надзвичайну ситуацію в енергетиці, його політика виявилася надзвичайно успішною у формуванню реальних проблем у цій сфері,

– підсумували у Bloomberg.

