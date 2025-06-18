Трамп уникає відповідей: є причини, через які він відвертається від України

Дональд Трамп передчасно покинув саміт G7, не провівши анонсовану зустріч з Володимиром Зеленським. Вони мали обговорити питання продажу Україні американської зброї. Проте є шанс, що лідери України та США поспілкуються на саміті НАТО в Гаазі 24 червня.

Військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ та військовий експерт Олександр Мусієнко зазначив у розмові з 24 Каналом, що чи відбудеться зустріч президентів України та США на саміті НАТО залежить, зокрема, від того, якою буде ситуація на Близькому Сході. Трамп може скоротити програму свого перебування в Гаазі або навіть не приїхати. Однак можуть бути й інші чинник, що заважають спілкуванню Трампа та Зеленського.

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Є глибинна проблема

Мусієнко наголосив, що ситуація на Близькому Сході не єдиний чинник, через який не відбулась ця зустріч. Хоча конфлікт між Ізраїлем та Іраном і далі відволікатиме увагу американців та багатьох європейських країн від України.

Глибинна проблема, на думку військового експерта, полягає в розбіжностях між США та європейськими країнами і Україною щодо майбутніх спільних безпекових проєктів в Європі.

Саме під час саміту G7 були сподівання, що Сполучені Штати спільно з іншими учасниками "Великої сімки" можуть ухвалити заяву про посилення санкцій проти Росії,

– наголосив він.

Йдеться про російські енергетичні структури, нафтогазовий комплекс, а також про фінансовий та банківський сектори. Крім того, про потужний пакет вторинних санкцій проти тих, хто допомагає Росії обходити чинні санкції.

Окремі країни почали запроваджувати ці обмеження – Велика Британія, Австралія, Канада. Однак Трамп, за словами Мусієнка, усунувся від обговорення цього питання.

Ще один чинник – це питання встановлення граничної ціни російської нафти в межах до 45 доларів. Щодо нього існує єдність європейських країн, Великої Британії і Канади. Ця проблема також не вирішена, тому що європейці не можуть самостійно ухвалити рішення.

Трамп також уникнув відповіді на запитання щодо російського терористичного удару по Києву та Одесі, який відбувся 17 червня. Він змістив фокус уваги на Близький Схід,

– підкреслив військовослужбовець Сил ТрО.

Очевидним є розходження у позиціях Європи та США щодо Росії. Якщо європейські країни готові до впровадження потужніших санкцій і до підтримки України, то США в особі президента Трампа демонструють не готовність до таких рішучих кроків.

Це, імовірно, робиться під приводом того, щоби не тиснути на Росію. Фокус уваги зміщується, і це дає привід говорити про те, що зі санкціями проти Кремля треба почекати,

– підкреслив Олександр Мусієнко.

Також залишається у підвішеному стані питання постачання зброї Україні. Зрозуміло, що зараз американці надаватимуть військову підтримку Ізраїлю.

Тому зараз важко припустити, що саме обговорюватиметься на саміті НАТО і наскільки довго там затримається президент Трамп.

Нагадаємо, що США відклали розгляд законопроєкту про введення санкцій проти Росії. За словами сенатора Ліндсі Грема, це сталося через ситуацію на Близькому Сході. Він додав, що із запровадженням санкцій "доведеться трохи почекати", проте не назвав конкретні терміни.