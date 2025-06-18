Военнослужащий Сил ТрО ВСУ и военный эксперт Александр Мусиенко отметил в разговоре с 24 Каналом, что состоится ли встреча президентов Украины и США на саммите НАТО зависит, в частности, от того, какой будет ситуация на Ближнем Востоке. Трамп может сократить программу своего пребывания в Гааге или даже не приехать. Однако могут быть и другие факторы, мешающие общению Трампа и Зеленского.

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Есть глубинная проблема

Мусиенко отметил, что ситуация на Ближнем Востоке не единственный фактор, из-за которого не состоялась эта встреча. Хотя конфликт между Израилем и Ираном и дальше будет отвлекать внимание американцев и многих европейских стран от Украины.

Глубинная проблема, по мнению военного эксперта, заключается в разногласиях между США и европейскими странами и Украиной относительно будущих совместных проектов по безопасности в Европе.

Именно во время саммита G7 были надежды, что Соединенные Штаты совместно с другими участниками "Большой семерки" могут принять заявление об усилении санкций против России,

– подчеркнул он.

Речь идет о российских энергетических структурах, нефтегазовый комплекс, а также о финансовом и банковском секторах. Кроме того, о мощном пакете вторичных санкций против тех, кто помогает России обходить действующие санкции.

Отдельные страны начали вводить эти ограничения – Великобритания, Австралия, Канада. Однако Трамп, по словам Мусиенко, устранился от обсуждения этого вопроса.

Еще один фактор – это вопрос установления предельной цены российской нефти в пределах до 45 долларов. По нему существует единство европейских стран, Великобритании и Канады. Эта проблема также не решена, потому что европейцы не могут самостоятельно принять решение.

Трамп также ушел от ответа на вопрос относительно российского террористического удара по Киеву и Одессе, который состоялся 17 июня. Он сместил фокус внимания на Ближний Восток,

– подчеркнул военнослужащий Сил ТрО.

Очевидно различие в позициях Европы и США в отношении России. Если европейские страны готовы к внедрению мощных санкций и к поддержке Украины, то США в лице президента Трампа демонстрируют не готовность к таким решительным шагам.

Это, вероятно, делается под предлогом того, чтобы не давить на Россию. Фокус внимания смещается, и это дает повод говорить о том, что с санкциями против Кремля надо подождать,

– подчеркнул Александр Мусиенко.

Также остается в подвешенном состоянии вопрос поставок оружия Украине. Понятно, что сейчас американцы будут оказывать военную поддержку Израилю.

Поэтому сейчас трудно предположить, что именно будет обсуждаться на саммите НАТО и насколько долго там задержится президент Трамп.

Напомним, что США отложили рассмотрение законопроекта о введении санкций против России. По словам сенатора Линдси Грэма, это произошло из-за ситуации на Ближнем Востоке. Он добавил, что с введением санкций "придется немного подождать", однако не назвал конкретные сроки.