Нічне життя Трампа: ЗМІ проаналізували звички президента США

Президент США Дональд Трамп встановив новий рекорд активності у власній соцмережі Truth Social – лише за місяць він опублікував понад 560 дописів. Журналісти проаналізували його онлайн-активність і звернули увагу на нічний ритм публікацій та зміну стилю комунікації.

Про це пише The Independent.

Трамп став активнішим у мережі

За підрахунками медіа, упродовж одного місяця Трамп залишив 565 постів – у середньому це приблизно 18 публікацій щодня. Значна частина дописів з’являється вночі. Для порівняння: у квітні 2018 року його активність була більш ніж удвічі нижчою – тоді він опублікував близько 250 повідомлень.

Аналітики також помітили, що найбільш активним американський президент стає саме у вихідні. Минулого місяця був лише один вікенд, коли Трамп не публікував нічого. Найчастіше нові дописи з’являються або далеко за північ, або вже зранку після сьомої години.

Окрему увагу привернув і характер контенту. Серед публікацій були згенеровані штучним інтелектом зображення, зокрема картинка, де Трамп постав у образі Ісуса. Також він поширював змонтовані фото з погрозами на адресу Ірану, продовжував критикувати результати виборів 2020 року та регулярно звертався до своїх прихильників із політичними закликами.

Журналісти припускають, що частину контенту президент може публікувати не самостійно. У матеріалі згадується його помічниця Наталі Харп, яка постійно супроводжує Трампа та допомагає йому працювати із соцмережами.

Нічна активність президента США вже викликала дискусії серед його критиків і медичних експертів. Останнім часом Трампа неодноразово помічали із заплющеними очима під час офіційних заходів і пресконференцій. Деякі оглядачі припускають, що такий графік може впливати на його фізичний стан, хоча сам політик називає це звичним для себе режимом роботи.

Як це коментують у Білому домі?

У Білому домі водночас повністю підтримують стиль спілкування президента. Речник адміністрації Девіс Інгл заявив, що американці цінують прямі та емоційні публікації Трампа.

Президент Трамп – це найпрозоріший і найдоступніший президент в історії США для медіа, і його повернення до Білого дому врятувало традиційні медіа від банкрутства. Преса знає, що не може насититися Трампом, а американський народ цінує його безпосередні думки щодо важливих для нашої країни тем,

– наголосив Інгл.

