Про це пише The Independent.
Дивіться також Рубіо їде миритися в Італію та Ватикан: чи хоче бачити його Мелоні
Трамп став активнішим у мережі
За підрахунками медіа, упродовж одного місяця Трамп залишив 565 постів – у середньому це приблизно 18 публікацій щодня. Значна частина дописів з’являється вночі. Для порівняння: у квітні 2018 року його активність була більш ніж удвічі нижчою – тоді він опублікував близько 250 повідомлень.
Аналітики також помітили, що найбільш активним американський президент стає саме у вихідні. Минулого місяця був лише один вікенд, коли Трамп не публікував нічого. Найчастіше нові дописи з’являються або далеко за північ, або вже зранку після сьомої години.
Окрему увагу привернув і характер контенту. Серед публікацій були згенеровані штучним інтелектом зображення, зокрема картинка, де Трамп постав у образі Ісуса. Також він поширював змонтовані фото з погрозами на адресу Ірану, продовжував критикувати результати виборів 2020 року та регулярно звертався до своїх прихильників із політичними закликами.
Журналісти припускають, що частину контенту президент може публікувати не самостійно. У матеріалі згадується його помічниця Наталі Харп, яка постійно супроводжує Трампа та допомагає йому працювати із соцмережами.
Нічна активність президента США вже викликала дискусії серед його критиків і медичних експертів. Останнім часом Трампа неодноразово помічали із заплющеними очима під час офіційних заходів і пресконференцій. Деякі оглядачі припускають, що такий графік може впливати на його фізичний стан, хоча сам політик називає це звичним для себе режимом роботи.
Як це коментують у Білому домі?
У Білому домі водночас повністю підтримують стиль спілкування президента. Речник адміністрації Девіс Інгл заявив, що американці цінують прямі та емоційні публікації Трампа.
Президент Трамп – це найпрозоріший і найдоступніший президент в історії США для медіа, і його повернення до Білого дому врятувало традиційні медіа від банкрутства. Преса знає, що не може насититися Трампом, а американський народ цінує його безпосередні думки щодо важливих для нашої країни тем,
– наголосив Інгл.
Суперечка Трампа і Папи Римського продовжується
Дональд Трамп звинуватив Папу Римського Лева XIV у наражанні католиків на небезпеку.
За словами Дональда Трампа, понтифік нібито вважає прийнятним наявність ядерної зброї в Ірані.
Папа Римський Лев XIV ніколи не заявляв, що підтримує ядерну програму Ірану, натомість він неодноразово закликав країни позбавитися цієї зброї.