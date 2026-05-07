Об этом пишет The Independent.

Смотрите также Рубио едет мириться в Италию и Ватикан: хочет ли видеть его Мелони

Трамп стал активнее в сети

По подсчетам медиа, в течение одного месяца Трамп оставил 565 постов – в среднем это примерно 18 публикаций ежедневно. Значительная часть сообщений появляется ночью. Для сравнения: в апреле 2018 года его активность была более чем вдвое ниже – тогда он опубликовал около 250 сообщений.

Аналитики также заметили, что наиболее активным американский президент становится именно в выходные. В прошлом месяце был только один уикенд, когда Трамп не публиковал ничего. Чаще всего новые сообщения появляются или далеко за полночь, или уже утром после семи часов.

Отдельное внимание привлек и характер контента. Среди публикаций были сгенерированные искусственным интеллектом изображения, в частности картинка, где Трамп предстал в образе Иисуса. Также он распространял смонтированные фото с угрозами в адрес Ирана, продолжал критиковать результаты выборов 2020 года и регулярно обращался к своим сторонникам с политическими призывами.

Журналисты предполагают, что часть контента президент может публиковать не самостоятельно. В материале упоминается его помощница Натали Харп, которая постоянно сопровождает Трампа и помогает ему работать с соцсетями.

Ночная активность президента США уже вызвала дискуссии среди его критиков и медицинских экспертов. В последнее время Трампа неоднократно замечали с закрытыми глазами во время официальных мероприятий и пресс-конференций. Некоторые обозреватели предполагают, что такой график может влиять на его физическое состояние, хотя сам политик называет это привычным для себя режимом работы.

Как это комментируют в Белом доме?

В Белом доме одновременно полностью поддерживают стиль общения президента. Представитель администрации Дэвис Ингл заявил, что американцы ценят прямые и эмоциональные публикации Трампа.

Президент Трамп – это самый прозрачный и доступный президент в истории США для медиа, и его возвращение в Белый дом спасло традиционные медиа от банкротства. Пресса знает, что не может насытиться Трампом, а американский народ ценит его непосредственные мысли по важным для нашей страны темам,

– подчеркнул Ингл.

Спор Трампа и Папы Римского продолжается