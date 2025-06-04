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Геополітика Америка Трамп видалив свій допис про розмову з Путіним і запостив новий: чи щось змінилося
4 червня, 21:02
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Трамп видалив свій допис про розмову з Путіним і запостив новий: чи щось змінилося

Анастасія Безейко
Основні тези
  • 4 червня Трамп провів телефонну розмову з Путіним, яка тривала близько 1 години та 15 хвилин.

  • Американський президент видалив, а потім знову опублікував без змін пост про це.

     

У середу, 4 червня, Дональд Трамп провів телефонну розмову з Владіміром Путіним. Одак згодом американський президент видалив свій допис про це.

А потім – знову опублікував без змін. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на соцмережу Truth Social. 

Дивіться також Путін рішуче заявив, що йому доведеться відреагувати на нещодавній напад на аеродроми, – Трамп 

Що відомо про телефонну розмову

Телефонна розмова президентів тривала близько 1 години та 15 хвилин. Вони обговорили нещодавню атаку України військові аеродроми Росії, а також інші удари з обох сторін.

Окрім того, Трамп і Путін поспілкувалися про питання ядерної програми Ірану. Диктатор запропонував свою участь у переговорах з Тегераном.

Трамп "перезалив" пост про розмову з Путіним / Скриншоти 

Це була хороша розмова, але не та, яка призведе до негайного миру. Президент Путін рішуче заявив, що йому доведеться відреагувати на нещодавній напад на аеродроми,
– заявив американський президент.

Нагадаємо, лідер США також переконує – Путін рішуче заявив, що мусить відреагувати на українську спецоперацію "Павутина".