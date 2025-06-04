Трамп видалив свій допис про розмову з Путіним і запостив новий: чи щось змінилося
- 4 червня Трамп провів телефонну розмову з Путіним, яка тривала близько 1 години та 15 хвилин.
Американський президент видалив, а потім знову опублікував без змін пост про це.
У середу, 4 червня, Дональд Трамп провів телефонну розмову з Владіміром Путіним. Одак згодом американський президент видалив свій допис про це.
А потім – знову опублікував без змін. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на соцмережу Truth Social.
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Що відомо про телефонну розмову
Телефонна розмова президентів тривала близько 1 години та 15 хвилин. Вони обговорили нещодавню атаку України військові аеродроми Росії, а також інші удари з обох сторін.
Окрім того, Трамп і Путін поспілкувалися про питання ядерної програми Ірану. Диктатор запропонував свою участь у переговорах з Тегераном.
Це була хороша розмова, але не та, яка призведе до негайного миру. Президент Путін рішуче заявив, що йому доведеться відреагувати на нещодавній напад на аеродроми,
– заявив американський президент.
Нагадаємо, лідер США також переконує – Путін рішуче заявив, що мусить відреагувати на українську спецоперацію "Павутина".