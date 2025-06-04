Трамп видалив свій допис про розмову з Путіним і запостив новий: чи щось змінилося

У середу, 4 червня, Дональд Трамп провів телефонну розмову з Владіміром Путіним. Одак згодом американський президент видалив свій допис про це.

А потім – знову опублікував без змін. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на соцмережу Truth Social.

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Що відомо про телефонну розмову

Телефонна розмова президентів тривала близько 1 години та 15 хвилин. Вони обговорили нещодавню атаку України військові аеродроми Росії, а також інші удари з обох сторін.

Окрім того, Трамп і Путін поспілкувалися про питання ядерної програми Ірану. Диктатор запропонував свою участь у переговорах з Тегераном.

Трамп "перезалив" пост про розмову з Путіним / Скриншоти

Це була хороша розмова, але не та, яка призведе до негайного миру. Президент Путін рішуче заявив, що йому доведеться відреагувати на нещодавній напад на аеродроми,

– заявив американський президент.

Нагадаємо, лідер США також переконує – Путін рішуче заявив, що мусить відреагувати на українську спецоперацію "Павутина".