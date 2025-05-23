Мир в Україні зараз ще більш віддалений, ніж до приходу Трампа, – WP

Мирні зусилля Трампа провалилися. Він не може встановити мир в Україні, бо танцює під дудку Путіна. Та це ще можна змінити – якщо застосувати санкції.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Washington Post.

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Любов до Путіна може стати найбільшим провалом Трампа

WP досить різко висловилися про потуги президента США. Він не може звинувачувати Байдена, бо саме Трамп бере участь у переговорах з Росією.

Після телефонної розмови з Путіним у понеділок Трамп спробував оголосити перемогу та передати мирні переговори Росії та Україні. Це як сказати Давиду та Голіафу бути друзями, і це рецепт для ще більшої кількості смертей.

Журналісти називають таку поведінку дипломатичною катастрофою, а метання Трампа – розсіяною дипломатією. В його команді багато "кухарів", але шеф-кухаря немає.

Сумна правда полягає в тому, що мир в Україні сьогодні, ймовірно, більш віддалений, ніж коли Трамп обійняв посаду в січні,

– пишуть медійники.

Путін зміг створити канал між Віткоффом і Дмітрієвим. Трамп же припинив міжнародну ізоляцію Путіна. Ця помилка може стати найбільшим провалом його президентства, упевнені в The Washington Post.