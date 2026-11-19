Президент Трамп заявив, що не ухвалюватиме остаточних рішень щодо війни в Україні без участі президента Зеленського. Такої згоди досягли після обговорення зустрічі, на якій український лідер не був присутній.

Під час спілкування з журналістами NBC News Дональд Трамп підтвердив свою позицію щодо переговорного процесу.

Що сказав Трамп журналістам?

Президент США наголосив, що будь-які фінальні домовленості потребують безпосереднього залучення української сторони.

Цій заяві передувала розмова з президентом Зеленським, який стверджував, що його не було в кімнаті під час попередньої зустрічі. Через це, за його словами, рішення не повинно було ухвалюватися.

Президент Трамп, власне, погодився із Зеленським у цьому питанні. Він підтримав позицію щодо неможливості домовленостей за спиною Києва.

Я б не ухвалював жодних остаточних рішень щодо війни в Україні без Зеленського,

– зазначив Трамп.

Нагадаємо, що у четвер, 19 листопада, президент США Дональд Трамп, лідер Китаю Сі Цзіньпін та глава Кремля Володимир Путін провели тристоронню зустріч у Китаї.

Спершу цього дня Дональд Трамп мав зустріч із Володимиром Путіним.