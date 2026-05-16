Трамп викинув у смітник усі подарунки Китаю: як це розуміти
- Делегація США на чолі з президентом Трампом викинула всі китайські подарунки перед вильотом з Китаю.
- Ці дії були спричинені міркуваннями кібербезпеки та протоколами захисту інформації, що забороняли брати електронні пристрої китайського походження на борт літака.
Під час завершення державного візиту до Китаю делегація США на чолі з президентом Дональдом Трампом провела спеціальну перевірку безпеки перед вильотом додому. Вони викинули всі китайські подарунки.
Про це повідомила журналістка New York Post Емілі Гудін.
Як команда Трампа зробила помилку в останній момент?
Співробітники Білого дому позбулися всіх предметів китайського походження, отриманих або використаних під час поїздки.
Безпосередньо біля трапа президентського літака працівники американської делегації викинули у сміттєві контейнери тимчасові телефони, службові бейджі, перепустки та інші ґаджети.
За словами журналістки, такі дії були пов’язані з міркуваннями кібербезпеки та протоколами захисту інформації.
У публікації також зазначається, що на борт літака не дозволили брати жодних електронних пристроїв або речей китайського походження.
Про що говорив Трамп і Сі Цзіньпін
Трамп під час візиту до Китаю обговорив з Сі Цзіньпінем питання України, висловивши бажання врегулювати конфлікт.
Трамп зауважив, що також обговорив із Сі Іран. За словами політика, і Вашингтон, і Пекін дійшли згоди у питаннях ядерної програми Тегерана, Ормузької протоки та того, що війну на Близькому Сході треба закінчувати.