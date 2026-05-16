Трамп викинув у смітник усі подарунки Китаю: як це розуміти

Під час завершення державного візиту до Китаю делегація США на чолі з президентом Дональдом Трампом провела спеціальну перевірку безпеки перед вильотом додому. Вони викинули всі китайські подарунки.

Про це повідомила журналістка New York Post Емілі Гудін.

Як команда Трампа зробила помилку в останній момент?

Співробітники Білого дому позбулися всіх предметів китайського походження, отриманих або використаних під час поїздки.

Безпосередньо біля трапа президентського літака працівники американської делегації викинули у сміттєві контейнери тимчасові телефони, службові бейджі, перепустки та інші ґаджети.

За словами журналістки, такі дії були пов’язані з міркуваннями кібербезпеки та протоколами захисту інформації.

У публікації також зазначається, що на борт літака не дозволили брати жодних електронних пристроїв або речей китайського походження.

