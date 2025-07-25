Закликав Європу "взяти себе в руки": Трамп зробив гучну заяву про імміграцію

Президент США Дональд Трамп заявив, що імміграція "вбиває Європу". Він також наголосив на необхідності зупинення "жахливого вторгнення" до регіону, яке вже відбувається.

Таку заяву американський лідер зробив одному з журналістів в Шотландії під час свого 5-денного візиту до країни. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Euronews.

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Що сказав Трамп про імміграцію?

Під час відповіді на запитання репортера на тему імміграції президент США сказав:"Щодо імміграції, вам краще взяти себе в руки. У вас більше не буде Європи".

Він також зазначив, що деякі лідери не дозволили б статися "жахливому вторгненню" до регіону. На думку Трампа, вони не отримують належного визнання. Проте імен цих лідерів глава Білого дому не назвав, щоб не "бентежити" інших.

Варто зазначити, що Трамп активно бореться з мігрантами у Сполучених Штатах. Повідомлялося, що його адміністрація планує відправити тисячі нелегальних мігрантів до в'язниці Гуантанамо, включаючи громадян з дружніх для США країн.

Окрім цього, Трамп висловився щодо вітроенергетики та заявив, що Європа повинна "зупинити вітряки", адже таким чином вона нібито "руйнує свої прекрасні поля та долини, і вбиває своїх птахів".

Зауважимо, що він і раніше неодноразово висловлював гостру неприязнь до вітрових турбін. Проте наразі немає жодних наукових доказів того, що енергія вітру може негативно впливати на флору чи фауну.

Як зазначає пресслужба, президент США в Шотландії відвідає поля для гольфу, що належать його родині, зустрінеться з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн та прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.