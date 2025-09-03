Президент США Дональд Трамп висловився про Володимира Путіна. Він сказав, що наразі не має жодних повідомлень для російського диктатора.

А також запевнив, що той знає його позицію і має прийняти рішення. Таку заяву Трамп зробив під час спілкування з журналістами у Білому домі, передає 24 Канал з посиланням на Clash Report.

Що сказав Трамп про Путіна?

Президент США заявив, що якщо він буде не задоволеним рішенням Путіна, громадськість побачить, що станеться. Американський лідер також прокоментував санкції проти Росії.

Польський репортер запитав у Трампа, чому він багато разів висловлював розчарування Путіним, але не вдавався до жодних дій.

Звідки ви знаєте, що жодних дій не було? Ви б сказали, що запровадження вторинних санкцій проти Індії, найбільшого покупця за межами Китаю, – це жодних дій не було? Це коштує Росії сотні мільярдів доларів,

– заявив Трамп.

Він додав, що не завершив ще ні другу, ні третю фази. Окрім цього, глава Білого дому порадив репортеру знайти собі нову роботу і закликав його "не розповідати про це". А також зауважив: "Два тижні тому я казав, що Індія матиме проблеми, якщо буде купувати російську нафту. І саме це сталося".

Ставлення Трампа до Путіна і Росії: що варто знати