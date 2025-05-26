Трамп жорстко розкритикував Путіна і Зеленського в одному повідомленні

Від президента США очікували реакції на масовані ракетні обстріли України, скоєні 25 та 26 травня. Нарешті Дональд Трамп опублікував відповідне повідомлення у своїй соцмережі.

У дописі на Truth Social 26 травня Дональд Трамп назвав Владіміра Путіна божевільним, а Володимира Зеленського – людиною, що створює проблеми. Докладно переказує 24 Канал.

Трохи раніше Замість реакції на обстріл України: Трамп розповів, що його друга покусали на гольфі

З'явилася розширена реакція Трампа на масовані обстріли України Росією

Уночі 26 травня за київським часом Дональд Трамп відреагував на масовані обстріли України з боку Росії, коли його про це запитали журналісти. Він сказав, що Владімір Путін "вбиває багато людей", і президент США не розуміє, "що, до біса, з ним сталося".

Трохи згодом Трамп опублікував допис у соціальній мережі Truth Social, де висловився про Путіна ще жорсткіше. А проте недобрим словом згадав і про Володимира Зеленського.

Він просто збожеволів! Він безпідставно вбиває багато людей... Ракети й безпілотники обстрілюють міста в Україні без жодної причини,

– ось що президент США написав про кремлівського диктатора.

"Президент Зеленський не робить своїй країні ніяких послуг... Все, що виходить з його вуст, викликає проблеми", – а ось як у цьому ж дописі Трамп покритикував президента України.

Зауважимо, з американської сторони раніше був коментар від спецпредставника Трампа Кріса Келлога. Той назвав атаки Росії ганебними та вкотре закликав припинити вогонь.