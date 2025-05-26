Трамп жорстко розкритикував Путіна і Зеленського в одному повідомленні
- Дональд Трамп у своєму дописі на Truth Social назвав Владіміра Путіна божевільним і критикував Володимира Зеленського.
- Реакція Трампа на обстріли України Росією містить осуд масових вбивств та безпідставних атак.
Від президента США очікували реакції на масовані ракетні обстріли України, скоєні 25 та 26 травня. Нарешті Дональд Трамп опублікував відповідне повідомлення у своїй соцмережі.
У дописі на Truth Social 26 травня Дональд Трамп назвав Владіміра Путіна божевільним, а Володимира Зеленського – людиною, що створює проблеми. Докладно переказує 24 Канал.
Трохи раніше Замість реакції на обстріл України: Трамп розповів, що його друга покусали на гольфі
З'явилася розширена реакція Трампа на масовані обстріли України Росією
Уночі 26 травня за київським часом Дональд Трамп відреагував на масовані обстріли України з боку Росії, коли його про це запитали журналісти. Він сказав, що Владімір Путін "вбиває багато людей", і президент США не розуміє, "що, до біса, з ним сталося".
Трохи згодом Трамп опублікував допис у соціальній мережі Truth Social, де висловився про Путіна ще жорсткіше. А проте недобрим словом згадав і про Володимира Зеленського.
Він просто збожеволів! Він безпідставно вбиває багато людей... Ракети й безпілотники обстрілюють міста в Україні без жодної причини,
– ось що президент США написав про кремлівського диктатора.
"Президент Зеленський не робить своїй країні ніяких послуг... Все, що виходить з його вуст, викликає проблеми", – а ось як у цьому ж дописі Трамп покритикував президента України.
Зауважимо, з американської сторони раніше був коментар від спецпредставника Трампа Кріса Келлога. Той назвав атаки Росії ганебними та вкотре закликав припинити вогонь.