Президент США зробив низку нових заяв щодо врегулювання війни в Україні. 18 серпня Дональд Трамп приймав у Білому домі Володимира Зеленського та лідерів Європи. Опісля американський лідер провів розмову із Путіним.

Ще під час короткого брифінгу перед зустріччю із Володимиром Зеленським Дональд Трамп заявив, що Україна ніколи не буде в НАТО. Пізніше він детальніше пояснив свою думку, передає 24 Канал.

Що відомо про позицію Трампа щодо членства України в НАТО?

Вступ України до НАТО завжди був табу для росіян. Чи то у вигляді Радянського Союзу, чи то у вигляді Російської Федерації. Це було задовго до Путіна,

– заявив Дональд Трамп журналістам.

Нагадаємо, що американський лідер також запевнив у тому, що США будуть брати участь у гарантіях безпеки для України. Основне навантаження, за словами Трампа, візьмуть європейці.

До слова, Володимир Зеленський розповів, що під час саміту у Білому домі учасники активно обговорювали гарантії безпеки для України після війни. Упродовж наступних 10 днів вони мають бути викладені на папері. Президент розкрив, як він уявляє майбутню безпекову угоду. Її складовими мають бути сильна українська армія, потужне внутрішнє оборонне виробництво, військова допомога США.