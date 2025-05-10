"Зростальне розчарування": Трамп заявив, що завершення війни виявилося складнішим, ніж він думав

Президент США Дональд Трамп висловився щодо війни в Україні. Під час закритої зустрічі з групою провідних партійних донорів у Флориді американський лідер визнав, що вирішення міжнародних конфліктів є значно складнішим, ніж він очікував.

Зокрема, мова йде і про війну Росії проти України. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Wall Street Journal.

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Що сказав Дональд Трамп про війну в Україні

За даними співрозмовників видання, що були присутніми на зустрічі з Трампом, американський лідер схарактеризував спроби припинити російсько-українську війну як "зростальне розчарування", яке не дає йому спокійно спати.

На запитання одного з донорів про найскладніші зовнішньополітичні виклики президент США відповів, що ведення переговорів із російським диктатором Владіміром Путіним було особливо складним. Це пов'язано з тим, що "він хоче отримати все".

Зауважимо, що у передвиборчій кампанії Трамп обіцяв дипломатично завершити війну в Україні "в перший день" після повернення до Білого дому та сприяти закінченню конфлікту на Близькому Сході. А також неодноразово наголошував на тому, що за його президентства ці війни не почалися б.

Однак, наразі переговори про припинення ядерної програми Ірану зайшли в глухий кут, а торгівельна війна лише погіршує відносини з союзниками.

За словами джерел видання, протягом останніх тижнів, Трамп у приватних розмовах з радниками зауважував, що Путін не хоче закінчувати війну й обидві сторони відмовляються йти на компроміс. Окрім цього, він дивувався з приводу деяких військових дій Росії, зокрема авіаударів по районах, де перебувають діти.

Нещодавно високопосадовці в адміністрації Трампа визнали, що саме Росія залишається головною перешкодою для досягнення миру. Кремль відмовляється погодитися на безумовне 30-денне припинення вогню, яке вже підтримала Україна. Натомість там вимагають додаткових поступок з боку Києва.

Американські чиновники припускають, що Трамп може вважати успіхом сам факт початку прямих переговорів між Україною та Росією. Ба більше, на думку адміністрації президента США, подальший хід подій щодо завершення російсько-української війни має вирішуватися без безпосередньої участі Штатів, що дозволить їм зосередитися на інших пріоритетах.

Зауважимо, що раніше Трамп закликав Україну й Росію припинити вогонь на 30 днів та пригрозив санкціями у разі порушення цього режиму. Він також пообіцяв сприяти миру та швидкому завершенню війни.