В частности, речь идет и о войне России против Украины. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Wall Street Journal.

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Что сказал Дональд Трамп о войне в Украине

По данным собеседников издания, присутствовавших на встрече с Трампом, американский лидер охарактеризовал попытки прекратить российско-украинскую войну как "растущее разочарование", которое не дает ему спокойно спать.

На вопрос одного из доноров о самых сложных внешнеполитических вызовах президент США ответил, что ведение переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным было особенно сложным. Это связано с тем, что "он хочет получить все".

Заметим, что в предвыборной кампании Трамп обещал дипломатически завершить войну в Украине "в первый день" после возвращения в Белый дом и способствовать окончанию конфликта на Ближнем Востоке. А также неоднократно подчеркивал, что при его президентстве эти войны не начались бы.

Однако, сейчас переговоры о прекращении ядерной программы Ирана зашли в тупик, а торговая война только ухудшает отношения с союзниками.

По словам источников издания, в течение последних недель, Трамп в частных разговорах с советниками замечал, что Путин не хочет заканчивать войну и обе стороны отказываются идти на компромисс. Кроме этого, он удивлялся по поводу некоторых военных действий России, в частности авиаударов по районам, где находятся дети.

Недавно высокопоставленные чиновники в администрации Трампа признали, что именно Россия остается главным препятствием для достижения мира. Кремль отказывается согласиться на безусловное 30-дневное прекращение огня, которое уже поддержала Украина. Вместо этого там требуют дополнительных уступок со стороны Киева.

Американские чиновники предполагают, что Трамп может считать успехом сам факт начала прямых переговоров между Украиной и Россией. Более того, по мнению администрации президента США, дальнейший ход событий по завершению российско-украинской войны должен решаться без непосредственного участия Штатов, что позволит им сосредоточиться на других приоритетах.

Заметим, что ранее Трамп призвал Украину и Россию прекратить огонь на 30 дней и пригрозил санкциями в случае нарушения этого режима. Он также пообещал способствовать миру и быстрому завершению войны.