Трамп образив Макрона, згадавши про його дружину і удар у щелепу

Американський президент Дональд Трамп висміяв свого французького колегу Еммануеля Макрона через інцидент з його дружиною, який стався майже рік тому.

Жарт з цього приводу він озвучив під час пресконференції у Білому домі. Про це повідомляє Clash Report і The Straits Times.

Як Трамп висміяв Макрона?

Коментуючи відсутність допомоги НАТО у війні на Близькому Сході, Дональд Трамп зазначив, що не вважав це необхідним, проте все одно попросив. Він згадав дзвінок до президента Франції і вирішив пожартувати.

Потім я дзвоню до Франції, Макрона, його дружина ставиться до нього вкрай погано, і досі не може отямитися після удару у щелепу,

– заявив він журналістам.

За його словами, надалі у розмові йшлося про те, що США були б раді отримати допомогу від союзників на тлі ситуації у Перській затоці, попри те, що Америка самостійно "знищує поганих людей і балістичні ракети".

Президент США заявив, що Еммануель Макрон після заклику направити кораблі у регіон відмовився від такої пропозиції, зазначивши, що подібні заходи можуть здійснити лише після завершення війни на Близькому Сході.

"Я сказав "ні, ні, мені це не потрібно, після того, як війна буде виграна, Еммануель", – резюмував Трамп.

Президент Франції Еммануель Макрон доволі різко відреагував на такий коментар Трампа.

Його зауваження є ні елегантними, ні доречним,

– сказав французький лідер.

Що мав на увазі Трамп?