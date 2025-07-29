Реакція Росії стосовно зміни позиції американського президента Дональда Трампа щодо дедлайну для закінчення війни в Україні залишається прогнозованою.

Москва не показує жодної готовності до поступок задля досягнення мирної угоди та завершення війни. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.

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Як Росія сприймає ультиматум Трампа?

За даними видання, Росія не демонструє готовності до поступок, а продовжує заявляти про продовження війни, доки не досягне своїх цілей, зокрема контролю над територією України та встановлення обмежень у зовнішній політиці для Києва.

CNN пише, Москва скептично ставиться до ультиматуму американського президента. Журналісти наводять заяви міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова, який раніше насміхався з подібних заяв з боку Сполучених Штатів.

П’ятдесят днів! Раніше це було 24 години, раніше це було 100 днів. Ми вже все це пережили,

– заявляв він.

Водночас подібним чином відреагував політичний аналітик Сергій Марков. За його словами фактична відповідь Росії на ультиматум Трампа буде такою ж, як і "протягом останніх 500 років на всі ультиматуми", та послав США "до біса".

Попри це, відомо, що сумніви щодо ефективності санкційної політики Трампа виникають не лише серед росіян. Своєю чергою у США також порушують питання стосовно можливих наслідків такої політики, зокрема для світових ринків.

Зазначається, що можлива торгівельна війна, пов’язана з обмеженням експорту російської нафти до таких країн, як Індія, Китай або Туреччина, може спричинити різке зростання цін на нафту та бензин, посилюючи глобальну інфляцію.