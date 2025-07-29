Москва не показує жодної готовності до поступок задля досягнення мирної угоди та завершення війни. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.

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Як Росія сприймає ультиматум Трампа?

За даними видання, Росія не демонструє готовності до поступок, а продовжує заявляти про продовження війни, доки не досягне своїх цілей, зокрема контролю над територією України та встановлення обмежень у зовнішній політиці для Києва.

CNN пише, Москва скептично ставиться до ультиматуму американського президента. Журналісти наводять заяви міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова, який раніше насміхався з подібних заяв з боку Сполучених Штатів.

П’ятдесят днів! Раніше це було 24 години, раніше це було 100 днів. Ми вже все це пережили,
заявляв він.

Водночас подібним чином відреагував політичний аналітик Сергій Марков. За його словами фактична відповідь Росії на ультиматум Трампа буде такою ж, як і "протягом останніх 500 років на всі ультиматуми", та послав США "до біса".

Попри це, відомо, що сумніви щодо ефективності санкційної політики Трампа виникають не лише серед росіян. Своєю чергою у США також порушують питання стосовно можливих наслідків такої політики, зокрема для світових ринків.

Зазначається, що можлива торгівельна війна, пов’язана з обмеженням експорту російської нафти до таких країн, як Індія, Китай або Туреччина, може спричинити різке зростання цін на нафту та бензин, посилюючи глобальну інфляцію.