Москва не показывает никакой готовности к уступкам для достижения мирного соглашения и завершения войны. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.

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Как Россия воспринимает ультиматум Трампа?

По данным издания, Россия не демонстрирует готовности к уступкам, а продолжает заявлять о продолжении войны, пока не достигнет своих целей, в частности контроля над территорией Украины и установления ограничений во внешней политике для Киева.

CNN пишет, Москва скептически относится к ультиматуму американского президента. Журналисты приводят заявления министра иностранных дел России Сергея Лаврова, который ранее насмехался над подобными заявлениями со стороны Соединенных Штатов.

Пятьдесят дней! Раньше это было 24 часа, раньше это было 100 дней. Мы уже все это пережили,

– заявлял он.

В то же время подобным образом отреагировал политический аналитик Сергей Марков. По его словам фактический ответ России на ультиматум Трампа будет таким же, как и "в течение последних 500 лет на все ультиматумы", и послал США "к черту".

Несмотря на это, известно, что сомнения относительно эффективности санкционной политики Трампа возникают не только среди россиян. В свою очередь в США также поднимают вопрос о возможных последствиях такой политики, в частности для мировых рынков.

Отмечается, что возможная торговая война, связана с ограничением экспорта российской нефти в такие страны, как Индия, Китай или Турция, может вызвать резкий рост цен на нефть и бензин, усиливая глобальную инфляцию.