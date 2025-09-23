Президент США Дональд Трамп підписав указ, яким визнав рух Антифа терористичною організацією. Її звинувачують у закликах до повалення американського уряду, знищення правоохоронних органів і правової системи США.

В указі йдеться про те, що рух проводить "кампанію насильства і тероризму по всій країні". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на сайт Білого дому.

Дивіться також Загрожує зупинка роботи уряду: У США зростає ризик нового "шатдауну"

У чому Трамп звинувачує рух Антифа?

Ця кампанія охоплює скоординовані дії щодо перешкоджання виконанню федеральних законів за допомогою збройних зіткнень із правоохоронними органами, організованих заворушень, жорстоких нападів на працівників імміграційної та митної поліції та інших правоохоронних органів, а також систематичного доксінгу та інших погроз на адресу політичних діячів і активістів,

– ідеться в документі про дії Антифа.

В указі йдеться, що Антифа вербує молодь, радикалізує її та розпалює "політичне насильство", намагаючись обмежити свободу слова опонентів.

Відповідно до рішення президента, усі уповноважені відомства США мають розслідувати та припиняти будь-які протиправні дії з боку Антифа або пов’язаних із ним осіб, а також людей, які отримують фінансування від руху або його прихильників.

18 вересня Трамп офіційно заявив про цей крок, наголосивши: "Я радий повідомити нашим численним патріотам у Сполучених Штатах, що я визнаю Антифа – хвору, небезпечну, радикально-ліву катастрофу, великою терористичною організацією".

Раніше видання Politico зазначало, що таке рішення стане безпрецедентним, адже наразі в переліку 219 терористичних організацій, який веде Державний департамент США, значаться виключно іноземні організації.

Довідка: Antifa – це загальна назва рухів, які виступають проти фашизму. Туди можна віднести різні ліві та ліворадикальні партії та організації, які різним чином борються з тим, що вони вважають фашистськими або неонацистськими тенденціями та різними формами дискримінації. Рух не має чіткої організації, а тому йому фактично можна приписати як мирні акції, так і незаконні методи боротьби.

Раніше Трамп оголошував Антифа терористами